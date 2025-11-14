Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

V svetu, v katerem se hitrost meri v sekundah, obstaja prostor, kjer je popolnost tiha. Lexus in chef Mojmir Šiftar sta združila svoja svetova v zgodbo o mojstrstvu, predanosti in umetnosti doživetja – v zgodbo, v kateri vsaka poteza nosi pomen, vsak okus pa zgodbo.

Ko tišina postane jezik mojstrstva

Mojstrstvo se ne rodi v hrupu. Rodi se v tišini rok, ki razumejo snov, v pogledu, ki vidi detajl, in v umu, ki ve, da popolnost ni cilj, temveč pot. Na tej poti sta se srečala Lexus in Mojmir Šiftar, blagovna znamka in človek, oba predana umetnosti izjemnega.

Mojmir Šiftar FOTO: Matic Lipar

Ko je Lexus pred petintridesetimi leti zapeljal na ceste, ni prinesel le nove tehnologije, ampak tudi način razmišljanja, filozofijo, ki se ne meri v konjskih močeh, temveč v milinah gibov. Govorimo o filozofiji takumi, japonski umetnosti popolnosti, v kateri se vsak gib, vsak spoj, vsak šiv spremeni v manifestacijo natančnosti. Lexus je v svet avtomobilizma vnesel pojem miru – tišino, v kateri se razkošje ne razkazuje, temveč diha.

In prav ta tišina je našla svoj odmev v kuhinji Mojmirja Šiftarja, enega najbolj prepoznavnih slovenskih chefov, ki danes vodi kulinarično zgodbo ljubljanskega PEN Kluba. Njegova kuhinja ni oder, temveč atelje, prostor, kjer sestavine niso surovine, temveč note, iz katerih nastaja melodija.

»Navdušen sem nad priložnostjo, da skupaj z znamko Lexus ustvarjamo nekaj popolnoma edinstvenega,« pravi Šiftar. »Naše partnerstvo presega običajno promocijo; gre za skupno ustvarjanje zgodbe o mojstrstvu, ki povezuje kulinarično umetnost z inženirsko popolnostjo.«

Dva svetova, ena filozofija

Lexus FOTO: Matic Lipar

Sodelovanje med znamko Lexus in Šiftarjem je več kot partnerstvo, je srečanje dveh svetov, ki dišita po popolnosti. Lexus v avtomobilskem svetu že desetletja pomeni predanost detajlu, preciznost in brezkompromisno kakovost. Šiftar pa te iste vrednote izraža skozi teksture, temperature in barve na krožniku.

Oba govorita isti jezik – jezik takumi. Gre za filozofijo, ki zahteva potrpežljivost in osredotočenost, a v zameno ponuja popolno harmonijo. Takumi mojstri so tisti, ki so svoji obrti posvetili več kot 60.000 ur, da bi dosegli točko, ko gib postane instinkt in delo umetnost. Inženirji znamke Lexus sledijo temu načelu pri vsakem detajlu vozila; Šiftar ga živi pri vsakem krožniku, ki zapusti njegovo kuhinjo.

V tej harmoniji se skriva čar sodelovanja. V času, ko svet pogosto hiti in površno dojema lepoto, Lexus in Šiftar spominjata, da se prave vrednote rojevajo počasi – iz predanosti, potrpežljivosti in spoštovanja do procesa. »Sodelovanje z Mojmirjem Šiftarjem in PEN Klubom je naravna nadgradnja našega delovanja,« poudarjajo pri znamki. »Z jasnim namenom iščemo partnerje, ki delijo našo strast do popolnosti in kakovosti v vsakem detajlu. Skupaj bomo ustvarjali čustvene izkušnje, ki bodo pisale zgodbo o znamki Lexus na čisto nov način.«

Takumi ali umetnost popolnosti V japonski kulturi izraz takumi pomeni mojstra, ki življenje posveti svoji obrti. Vsak takumi mora imeti za seboj najmanj 60.000 ur izkušenj, da njegovo delo postane umetnost. Filozofija takumi je temelj znamke Lexus – potrpežljivost, natančnost in spoštovanje do popolnosti v vsakem detajlu. To ni le način izdelave, temveč način življenja: pot, ki ne pozna bližnjic, le popolno prisotnost v vsakem trenutku.

Skupnost tistih, ki razumejo tišino

FOTO: Matic Lipar

Lexus ni zgolj vozilo, temveč razmišljanje o svetu. O načinu, kako se premikamo in predvsem, kako čutimo. V času, ko vse kriči po pozornosti, Lexus govori tiho, a zato bolj globoko. Njegova moč ni v glasnosti, temveč v prefinjenosti; njegova hitrost ni v številkah, temveč v občutku, ki ga pusti na koži.

Zato Lexus danes v Sloveniji ne išče le voznikov, temveč sopotnike z enakim razmišljanjem. Tiste, ki v avtomobilu ne vidijo prestiža, temveč mir. Ki razumejo, da se prava vrednost ne meri v ceni, temveč v občutku, ko vse deluje v popolni harmoniji.

To je tudi duh nove skupnosti, ki jo Lexus želi ustvariti – skupnosti mojstrov, kjer se srečujejo ljudje različnih poklicev, a skupnega pogleda na svet. Arhitekti, oblikovalci, umetniki, podjetniki, chefi, skratka vsi, ki v svojem delu iščejo več kot funkcijo, več kot formo. Tisti, ki iščejo bistvo.

Lexus Slovenija bo v prihodnjih mesecih ta krog počasi razširil. Vsako partnerstvo, vsako srečanje, vsak dogodek bo kamenček v mozaiku nove filozofije, v kateri se umetnost in tehnologija ne izključujeta, ampak dopolnjujeta.

Filozofija, ki diha s časom

Ko Japonci govorijo o takumiju, govorijo o potrpežljivosti, ki meji na meditacijo. O spoštovanju do materiala, o zaupanju v proces. Takumi mojster ne dela za aplavz, temveč za notranji mir, za trenutek, ko ve, da je nekaj dovršeno. Lexus je to filozofijo prenesel v vsak šiv usnja, vsak prefinjen spoj aluminija, vsak mehanski klik, ki ga komaj slišimo.

Mojstrstvo Lexusovih takumijev se skriva v podrobnostih FOTO: Matic Lipar

In prav zato se Lexus v Sloveniji povezuje z ljudmi, ki razumejo to tišino. Mojmir Šiftar jo prevaja v okuse, v katerih ni nič naključno. Njegove jedi ne kričijo, temveč šepetajo – tako kot vozila Lexus. Vsaka sestavina ima svoj prostor, vsak gib svoj pomen, vsak grižljaj svojo zgodbo. Tako kot pri vožnji avtomobila Lexus, pri kateri vsak obrat volana, vsak zven motorja in vsak utrip svetlobe skozi kabino pripoveduje zgodbo o popolnosti v gibanju.

Mojstrstvo kot način življenja

Partnerstvo med znamko Lexus in Šiftarjem presega avtomobile in kulinariko. Gre za manifest sodobnega mojstrstva, za povabilo v svet, kjer se vsakdanje spremeni v umetnost. Lexus namreč ne želi prodajati občutkov, temveč jih prebujati. Vsak projekt, vsak dogodek, vsaka nova vez s slovenskim ustvarjalcem bo poglavje v knjigi, ki govori o lepoti preciznosti in o moči miru.

Tišina, ki jo sliši le srce

V svetu, ki se nenehno premika, Lexus in Mojmir Šiftar ustvarjata prostor, kjer se čas upočasni. Prostor, v katerem je luksuz čutiti, ne kazati. Prostor, kjer vsak zvok, gib in okus postane del večje simfonije – simfonije mojstrstva.

FOTO: Matic Lipar

Morda bo prav ta tišina tista, ki bo v prihodnjih letih postala novi statusni simbol: ne več moč, ne več hitrost, temveč sposobnost opaziti lepoto v detajlu in mir v popolnosti. To je svet Lexusa. To je svet takumi mojstrov. To je svet, v katerega nas vabita chef Mojmir Šiftar in Lexus Slovenija.

