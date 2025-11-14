  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Lexus in chef Mojmir Šiftar FOTO: Matic Lipar
    Galerija
    Lexus in chef Mojmir Šiftar FOTO: Matic Lipar
    Promo Delo
    14. 11. 2025 | 15:08
    8:15
    A+A-

    V svetu, v katerem se hitrost meri v sekundah, obstaja prostor, kjer je popolnost tiha. Lexus in chef Mojmir Šiftar sta združila svoja svetova v zgodbo o mojstrstvu, predanosti in umetnosti doživetja – v zgodbo, v kateri vsaka poteza nosi pomen, vsak okus pa zgodbo.

    Ko tišina postane jezik mojstrstva

    Mojstrstvo se ne rodi v hrupu. Rodi se v tišini rok, ki razumejo snov, v pogledu, ki vidi detajl, in v umu, ki ve, da popolnost ni cilj, temveč pot. Na tej poti sta se srečala Lexus in Mojmir Šiftar, blagovna znamka in človek, oba predana umetnosti izjemnega.

    Mojmir Šiftar FOTO: Matic Lipar
    Mojmir Šiftar FOTO: Matic Lipar

    Ko je Lexus pred petintridesetimi leti zapeljal na ceste, ni prinesel le nove tehnologije, ampak tudi način razmišljanja, filozofijo, ki se ne meri v konjskih močeh, temveč v milinah gibov. Govorimo o filozofiji takumi, japonski umetnosti popolnosti, v kateri se vsak gib, vsak spoj, vsak šiv spremeni v manifestacijo natančnosti. Lexus je v svet avtomobilizma vnesel pojem miru – tišino, v kateri se razkošje ne razkazuje, temveč diha.

    In prav ta tišina je našla svoj odmev v kuhinji Mojmirja Šiftarja, enega najbolj prepoznavnih slovenskih chefov, ki danes vodi kulinarično zgodbo ljubljanskega PEN Kluba. Njegova kuhinja ni oder, temveč atelje, prostor, kjer sestavine niso surovine, temveč note, iz katerih nastaja melodija.

    »Navdušen sem nad priložnostjo, da skupaj z znamko Lexus ustvarjamo nekaj popolnoma edinstvenega,« pravi Šiftar. »Naše partnerstvo presega običajno promocijo; gre za skupno ustvarjanje zgodbe o mojstrstvu, ki povezuje kulinarično umetnost z inženirsko popolnostjo.«

    Dva svetova, ena filozofija

    Lexus FOTO: Matic Lipar
    Lexus FOTO: Matic Lipar

    Sodelovanje med znamko Lexus in Šiftarjem je več kot partnerstvo, je srečanje dveh svetov, ki dišita po popolnosti. Lexus v avtomobilskem svetu že desetletja pomeni predanost detajlu, preciznost in brezkompromisno kakovost. Šiftar pa te iste vrednote izraža skozi teksture, temperature in barve na krožniku.

    Oba govorita isti jezik – jezik takumi. Gre za filozofijo, ki zahteva potrpežljivost in osredotočenost, a v zameno ponuja popolno harmonijo. Takumi mojstri so tisti, ki so svoji obrti posvetili več kot 60.000 ur, da bi dosegli točko, ko gib postane instinkt in delo umetnost. Inženirji znamke Lexus sledijo temu načelu pri vsakem detajlu vozila; Šiftar ga živi pri vsakem krožniku, ki zapusti njegovo kuhinjo.

    V tej harmoniji se skriva čar sodelovanja. V času, ko svet pogosto hiti in površno dojema lepoto, Lexus in Šiftar spominjata, da se prave vrednote rojevajo počasi – iz predanosti, potrpežljivosti in spoštovanja do procesa. »Sodelovanje z Mojmirjem Šiftarjem in PEN Klubom je naravna nadgradnja našega delovanja,« poudarjajo pri znamki. »Z jasnim namenom iščemo partnerje, ki delijo našo strast do popolnosti in kakovosti v vsakem detajlu. Skupaj bomo ustvarjali čustvene izkušnje, ki bodo pisale zgodbo o znamki Lexus na čisto nov način.«

    Takumi ali umetnost popolnosti

    V japonski kulturi izraz takumi pomeni mojstra, ki življenje posveti svoji obrti. Vsak takumi mora imeti za seboj najmanj 60.000 ur izkušenj, da njegovo delo postane umetnost. Filozofija takumi je temelj znamke Lexus – potrpežljivost, natančnost in spoštovanje do popolnosti v vsakem detajlu. To ni le način izdelave, temveč način življenja: pot, ki ne pozna bližnjic, le popolno prisotnost v vsakem trenutku.

    Skupnost tistih, ki razumejo tišino

    FOTO: Matic Lipar
    FOTO: Matic Lipar

    Lexus ni zgolj vozilo, temveč razmišljanje o svetu. O načinu, kako se premikamo in predvsem, kako čutimo. V času, ko vse kriči po pozornosti, Lexus govori tiho, a zato bolj globoko. Njegova moč ni v glasnosti, temveč v prefinjenosti; njegova hitrost ni v številkah, temveč v občutku, ki ga pusti na koži.

    Zato Lexus danes v Sloveniji ne išče le voznikov, temveč sopotnike z enakim razmišljanjem. Tiste, ki v avtomobilu ne vidijo prestiža, temveč mir. Ki razumejo, da se prava vrednost ne meri v ceni, temveč v občutku, ko vse deluje v popolni harmoniji.

    To je tudi duh nove skupnosti, ki jo Lexus želi ustvariti – skupnosti mojstrov, kjer se srečujejo ljudje različnih poklicev, a skupnega pogleda na svet. Arhitekti, oblikovalci, umetniki, podjetniki, chefi, skratka vsi, ki v svojem delu iščejo več kot funkcijo, več kot formo. Tisti, ki iščejo bistvo.

    Lexus Slovenija bo v prihodnjih mesecih ta krog počasi razširil. Vsako partnerstvo, vsako srečanje, vsak dogodek bo kamenček v mozaiku nove filozofije, v kateri se umetnost in tehnologija ne izključujeta, ampak dopolnjujeta.

    Filozofija, ki diha s časom

    Ko Japonci govorijo o takumiju, govorijo o potrpežljivosti, ki meji na meditacijo. O spoštovanju do materiala, o zaupanju v proces. Takumi mojster ne dela za aplavz, temveč za notranji mir, za trenutek, ko ve, da je nekaj dovršeno. Lexus je to filozofijo prenesel v vsak šiv usnja, vsak prefinjen spoj aluminija, vsak mehanski klik, ki ga komaj slišimo.

    Mojstrstvo Lexusovih takumijev se skriva v podrobnostih FOTO: Matic Lipar
    Mojstrstvo Lexusovih takumijev se skriva v podrobnostih FOTO: Matic Lipar

    In prav zato se Lexus v Sloveniji povezuje z ljudmi, ki razumejo to tišino. Mojmir Šiftar jo prevaja v okuse, v katerih ni nič naključno. Njegove jedi ne kričijo, temveč šepetajo – tako kot vozila Lexus. Vsaka sestavina ima svoj prostor, vsak gib svoj pomen, vsak grižljaj svojo zgodbo. Tako kot pri vožnji avtomobila Lexus, pri kateri vsak obrat volana, vsak zven motorja in vsak utrip svetlobe skozi kabino pripoveduje zgodbo o popolnosti v gibanju.

    Mojstrstvo kot način življenja

    Partnerstvo med znamko Lexus in Šiftarjem presega avtomobile in kulinariko. Gre za manifest sodobnega mojstrstva, za povabilo v svet, kjer se vsakdanje spremeni v umetnost. Lexus namreč ne želi prodajati občutkov, temveč jih prebujati. Vsak projekt, vsak dogodek, vsaka nova vez s slovenskim ustvarjalcem bo poglavje v knjigi, ki govori o lepoti preciznosti in o moči miru.

    Tišina, ki jo sliši le srce

    V svetu, ki se nenehno premika, Lexus in Mojmir Šiftar ustvarjata prostor, kjer se čas upočasni. Prostor, v katerem je luksuz čutiti, ne kazati. Prostor, kjer vsak zvok, gib in okus postane del večje simfonije – simfonije mojstrstva.

    FOTO: Matic Lipar
    FOTO: Matic Lipar

    Morda bo prav ta tišina tista, ki bo v prihodnjih letih postala novi statusni simbol: ne več moč, ne več hitrost, temveč sposobnost opaziti lepoto v detajlu in mir v popolnosti. To je svet Lexusa. To je svet takumi mojstrov. To je svet, v katerega nas vabita chef Mojmir Šiftar in Lexus Slovenija.

    Naročnik oglasne vsebine je Toyota Adria

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Razkritje

    ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

    Po navedbah Shamsa Charanie je znotraj organizacije Dallas Mavericks glede odmevne menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.
    Peter Zalokar 13. 11. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    LexusMojmir Šiftarkulinarikatakumi
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Indija

    Velika zmaga slovenskih teniških igralk v Indiji

    Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta na pokalu Billie Jean King v Bangaloreju v Indiji premagali Nizozemki.
    14. 11. 2025 | 15:56
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Nekdanji Dončićev soigralec kupil otok, zdaj na njem oddaja nepremičnine

    Nekdanji član Dallas Mavericks, ki je lani končal kariero, je v Belizeju kupil pregrešno drag otok, ga poimenoval po sebi in na njem zgradil stanovanja.
    14. 11. 2025 | 15:37
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Temačno obdobje Filipinov

    Umrl snovalec Marcosovega izrednega stanja

    Pravnik Juan Ponce Enrile je pomagal uvesti represijo filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa, se pozneje proti njemu obrnil, nato pa družini znova pomagal.
    14. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako umetna inteligenca spreminja farmacijo v Leku

    Tadej Magajna (Lek) pojasnjuje, kako s specializiranimi in »razumljivimi« orodji UI pospešujejo razvoj zdravil, hkrati pa ohranjajo človeka v središču.
    Gregor Knafelc 14. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Nova Mazdina šestica je električna

    Limuzina japonske znamke v navezi s kitajskim partnerjem
    Gašper Boncelj 14. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Temačno obdobje Filipinov

    Umrl snovalec Marcosovega izrednega stanja

    Pravnik Juan Ponce Enrile je pomagal uvesti represijo filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa, se pozneje proti njemu obrnil, nato pa družini znova pomagal.
    14. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako umetna inteligenca spreminja farmacijo v Leku

    Tadej Magajna (Lek) pojasnjuje, kako s specializiranimi in »razumljivimi« orodji UI pospešujejo razvoj zdravil, hkrati pa ohranjajo človeka v središču.
    Gregor Knafelc 14. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Nova Mazdina šestica je električna

    Limuzina japonske znamke v navezi s kitajskim partnerjem
    Gašper Boncelj 14. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo