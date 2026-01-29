MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Med ponudniki, ki na izziv zanesljivega, dostopnega in cenovno preglednega polnjenja odgovarjajo s sistematičnim razvojem mreže polnilnic, je tudi MOONcharge – polnilna mreža in platforma, ki jo predstavlja Porsche Slovenija, podjetje z več kot tridesetletno tradicijo na področju mobilnosti.

MOONcharge – bolj preprosto ne gre

MOONcharge je storitev polnjenja električnih vozil, ki voznikom omogoča dostop do mreže ultrahitrih, hitrih in klasičnih polnilnic po Sloveniji. Zasnovana je tako, da je preprosta za uporabo, pregledna in dostopna lastnikom e-avtomobilov različnih znamk, ne le tistim, ki vozijo vozila znamk iz družine Porsche Slovenija. Ključna prednost storitve je enostaven in intuitiven dostop do polnilnic prek mobilne aplikacije ali RFID-kartice MOONcharge, ki omogoča sprožitev polnjenja ter spremljanje podatkov o porabi in stroških.

Brez mesečne naročnine – plačevanje po porabi

Ena od največjih prednosti sistema MOONcharge je, da ne zahteva mesečne naročnine. Vozniki polnijo svoje vozilo in plačujejo samo za dejansko porabo, pri nekaterih drugih ponudnikih pa je pogosta ovira, da zaračunavajo fiksne mesečne stroške. Polnjenje se plačuje z bančno oziroma kreditno kartico (Visa ali Mastercard), ki jo uporabnik vnese v aplikacijo MOONcharge, po mesečnem obračunu. Takšna zasnova je še posebej primerna za tiste, ki električno vozilo uporabljajo predvsem za vsakodnevne vožnje ali redke daljše poti, saj lahko nadzorujejo stroške in jih primerjajo s stroški polnjenja doma ali pri drugih ponudnikih.

Največja mreža polnilnic

Mreža MOONcharge že danes obsega veliko polnilnic po Sloveniji, med katerimi so tako klasične polnilnice AC kot tudi hitre DC. Uporabniki lahko polnijo v sistemu MOONcharge, vendar so zaradi partnerstev vključene tudi druge priljubljene javne polnilne mreže, kot so Gremo na elektriko, Petrol, Ionity, eFrend, MegaTel. Tovrstna odprtost polnilne infrastrukture je izjemno pomembna, saj voznikom omogoča dostop do več različnih polnilnic samo z enim računom. Tak pristop je korak naprej proti bolj povezani in uporabniku prijaznejši infrastrukturi.

Prijazna uporabniška izkušnja

Uporaba storitve se začne z enostavno registracijo v aplikaciji MOONcharge, ki je na voljo tako za iOS kot Android. Aplikacija omogoča:

iskanje prostih polnilnic in zemljevid najbližjih postaj,

pregled nad polnjenjem in porabo električne energije,

transparenten vpogled v mesečne stroške polnjenja.

Prav to zadnje področje je ključnega pomena za mnoge uporabnike, saj jim omogoča primerjavo stroškov polnjenja na javnih postajah in doma ter boljše načrtovanje proračuna.

Poleg aplikacije lahko uporabniki naročijo brezplačno RFID-kartico MOONcharge, ki omogoča hitrejši dostop in sprožitev polnjenja na postajah brez uporabe telefona. To je priročno tudi takrat, ko mobilni signal ni optimalen ali uporabnik želi preprosto »tap-n-go« izkušnjo.

Za vse voznike e-vozil ne glede na znamko

Storitev MOONcharge je zasnovana za širok spekter uporabnikov: za lastnike električnih vozil različnih znamk, za voznike, ki pogosto potujejo po Sloveniji, ter za tiste, ki cenijo pregled nad stroški in učinkovitostjo upravljanja porabe. Še posebej zanimivo je, da lahko MOONcharge uporabijo tudi imetniki polnilnih kartic drugih sistemov, saj je omrežje odprto zanje prek roaming partnerstev.

Vedno z vami

Pomemben element ponudbe je tudi podpora uporabnikom 24/7, ki je dosegljiva na brezplačni telefonski številki ali po elektronski pošti. To pomeni, da stranka ni prepuščena sama sebi, če ima težave pri polnjenju ali ji kaj ni jasno, to pa je bistveno za zanesljivost storitve in zadovoljstvo uporabnikov.

MOONcharge je premišljeno zasnovana rešitev za polnjenje električnih vozil v Sloveniji in v ospredje postavlja uporabniško izkušnjo, preglednost in cenovno dostopnost. Brez mesečnih naročnin, s široko mrežo polnilnic, pametno aplikacijo in partnerstvi z drugimi ponudniki je odlična rešitev za vse lastnike električnih vozil.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija