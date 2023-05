Morda zadnja bencinsko-hibridna posodobitev cayenna

V nadaljevanju preberite:

Ni veliko avtomobilov, ki bi bili pričakovani s takšno skepso, kot je bil leta 2002 cayenne, saj je bil to Porschejev prvi športni terenec. A skeptiki so se ušteli, saj so do lani izdelali že 1,25 milijona primerkov. Zdaj je na ceste zapeljala konkretno prenovljena tretja generacija cayenna (2018) in tudi to, v nasprotju s številnimi drugimi, lahko uvrščamo v kategorijo pravih športnih terencev.