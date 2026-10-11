Motocikli z avtomobilsko tehniko, skuterji vse bolj digitalni

Motoristična sezona se s hladnejšim in mokrim vremenom počasi izteka, kar je jasen znak za industrijo, da začne motoriste mamiti z novimi modeli. Glede na doslej videno prihajajo spremembe iz različnih smeri.

Proizvajalci širijo srednji razred, veliki potovalni motocikli dobivajo vse več avtomobilske tehnike, skuterji postajajo bolj digitalni, kitajske znamke vse bolj samozavestno segajo tudi v višje razrede. Kljub dražjemu gorivu pa klasični motorji z notranjim zgorevanjem v motociklizmu še niso rekli zadnje besede.

Bavarci so tako nedavno pokazali slečeni motocikel BMW F 450 R, s katerim širijo ponudbo okoli lani predstavljenega 420-kubičnega vzporednega dvovaljnika, ki je začel svojo pot v »malem« potovalnem enduru F 450 GS. Agregat razvije 35 kW in 43 Nm in je pri različici R prilagojen cestni uporabi. Motocikel tehta le 175 kilogramov in ga je mogoče voziti z vozniškim dovoljenjem A2. Na seznamu dodatne opreme najdemo tudi novo centrifugalno sklopko easy ride, ki omogoča speljevanje brez uporabe ročice sklopke. Oblikovno se zgleduje po večjih slečencih, predvsem S 1000 R.

BMW F 450 R FOTO: BMW

Če BMW z lahkim motociklom išče nove kupce, gre Honda v povsem drugo smer. Za prihodnje leto je potrdila nadaljevanje proizvodnje gold winga, ki ostaja eden najbolj prestižnih potovalnih motociklov. Še vedno je njegovo srce šestvaljni bokser s 1833 kubičnimi centimetri.

Med novostmi japonskega proizvajalca je tudi skuter SH mode 125, ki bo dobil prenovljen videz, 4,2-palčni (10,66 cm) barvni zaslon TFT, povezljivost s Hondino aplikacijo roadsync in priključek USB-C. To je dober kazalec, da se digitalizacija motociklov in skuterjev ne dogaja samo pri najdražjih modelih. NT 1100, eden pomembnejših potovalnih motociklov te znamke v Evropi, pa za naslednjo sezono dobiva predvsem nove barvne možnosti, saj je bil tehnično že temeljito prenovljen.

Honda SH mode 125 FOTO: Honda

Stavijo na potovanja

Pri Kawasakiju je še naprej zelo zanimiv ninja H2, ki se prihodnje leto vrača v evropsko ponudbo. Njegov 998-kubični štirivaljnik z mehanskim kompresorjem razvije 147 kW oziroma 153 kW z uporabo ram-aira, največji navor pa je 135 Nm. Kawasaki je prenovil več notranjih komponent motorja, sesalni in izpušni sistem ter zavore. H2 tako ostaja eden najbolj nenavadnih serijskih motociklov na trgu, saj je v času, ko večina proizvajalcev išče druge poti do zmogljivosti, še vedno zvest kompresorju. Kawasaki bo v prihodnji sezoni nadaljeval tudi z versysom 1100, ki ga poganja 1099-kubični vrstni štirivaljnik s 135 KM (100 kW). Veliki potovalni enduro je za leto 2027 na voljo v različicah standard, S in SE.

Ducati multistrada V4 grand tour FOTO: Ducati

Ducati predstavlja multistrado V4 S grand tour, motocikel, ki kaže, kako daleč je mogoče razviti potovalni stroj. Moč 1158-kubičnega V4 agregata ostaja 170 KM (125 kW), novosti pa so predvsem v serijski opremi. Motocikel ima radar, prilagodljivi tempomat, zaznavanje mrtvega kota in opozorilo pred čelnim trčenjem, polno opremo za dolga potovanja, med drugim ogrevana sedeža za posadko, ter naprednejše polaktivno vzmetenje. Sistem auto leveling samodejno prilagaja nastavitev vzmetenja obremenitvi motocikla.

Novo poglavje za Britance

Zelo zanimivo bo spremljati Triumph, ki je za modelno leto 2027 pripravil kar štiri pomembne novosti. Prva je že znana: bonneville T40 in T40 black, nova retro slečenca z različico 400-kubičnega enovaljnika iz družine TR. Na svetovne trge prihajata pozno spomladi.

Obenem je Triumph napovedal še tiger 1200, street triple 798 in tiger 900. Pri zadnjem napoveduje zmogljivejši in bolj izpopolnjen motor, izboljšano podvozje ter novo generacijo povezljivosti. Street triple 798 bo dobil novi trivaljni motor, razvit tudi v povezavi s Triumphovim tekmovalnim programom Moto2, medtem ko naj bi tiger 1200 prinesel več zmogljivosti in najnaprednejše vzmetenje, kar ga je doslej imel Triumph.

Kitajci ne skrivajo ambicij

Ob tradicionalnih znamkah je vse težje spregledati kitajski CF Moto in QJ Motor. Prva je z modelom 1000 MT-X že vstopila v razred velikih potovalnih endurov; 946-kubični dvovaljnik razvije 82 kW in 105 Nm. Obenem je znamka pokazala prototip športnega V4 SR-RR, ki naj bi presegel 200 KM (147 kW). Zanj še ne kaže trditi, da bo prihodnje leto serijski model, vendar je smer razvoja očitna.

QJ motor SRT 800 RX FOTO: QJ Motor

QJ Motor pa je za evropski trg zanimiv predvsem zato, ker se ponudba širi tudi v Sloveniji. Kitajci tako ne ostajajo več pri majhnih in cenovno ugodnih motociklih, temveč posegajo v srednji in veliki razred. Njihov cilj je očiten: ponuditi veliko opreme in zmogljivosti za manj denarja od tradicionalnih tekmecev.

Iz doslej videnega si obetamo zanimivo dogajanje na motociklističnem trgu. Kako zanimivo bo, bodo brez dvoma pokazale že novosti na milanskem sejmu EICMA v začetku novembra.