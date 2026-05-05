Motorist naj bo

Vožnja motorja je za mnoge več kot le način, kako priti od točke A do točke B. Je občutek svobode, umirjenih misli in stik z naravo. A preden motorist zapelje na cesto in se poda na pot, je pomembno, da se dobro pripravi – tako z opremo, fizično pripravo kot z znanjem. Prvi koraki so odločilni za varno in prijetno motoristično izkušnjo.

Prva obvezna postaja: izbira kakovostne čelade

Čeprav se začetniki pogosto najprej osredotočijo na izbiro motorja, se varna motoristična pot začne drugje – pri izbiri čelade. Ta ni le kos opreme, temveč osebni prostor motorista. Dobro se mora prilegati, biti »prezračevana«, udobna in predvsem varna. Svetlejše barve so lahko bolj praktične, saj se manj segrevajo, kar lahko vpliva na udobje med vožnjo.

Čelade ni priporočljivo kupovati po spletu, saj je pravilno prileganje ključno. Motorist jo nosi neposredno na koži, zato je bolje, če je nova, čista in prilagojena posamezniku.

Foto Depositphotos

Drugi pomembni kos opreme: kakovostne rokavice

Začetniki pogosto podcenijo pomen rokavic, a te so bistvene za dober oprijem in s tem za nadzor nad motorjem. Mehke, udobne in preproste rokavice omogočajo, da motorist začuti finese vožnje, kar je ključno pri učenju in pozneje za varno vožnjo.

Avtošola: izkoristite čas z inštruktorjem

V prostem času kolesarite? Potem izpit kategorije A za vas ne bo pretežek, a vseeno se je treba zavedati, da je teorija le en pomemben del varne vožnje z motorjem, ki pa je kompleksna. Ne gre za to, da izpit opravite čim hitreje, temveč da osvojite spretnosti, ki vam bodo koristile na cesti. Dober inštruktor je neprecenljiv, zato si vzemite čas za izbiro avtošole in nato učne ure čim bolje izkoristite, da pridobite čim več znanja.

Izbira prvega motorja: manj je pogosto več

Prvi motor naj bo predvsem obvladljiv. Prevelika moč lahko začetnika hitro preobremeni, zato je priporočljivo izbrati motor, ki omogoča učenje in postopno napredovanje. Tudi izkušeni motoristi pogosto poudarjajo, da je užitek v vožnji odvisen od ravnotežja med močjo, težo in udobjem – ne le od konjskih moči.

Foto Depositphotos

Druga zaščitna oprema: ravnotežje med varnostjo in udobjem

Padci so del motoristične realnosti, zato je zaščita ključna. A preveč zaščite lahko vožnjo naredi neudobno, zlasti v vročih dneh, in včasih tudi nevarno. Za začetek zadostujejo:

ščitniki za komolce in kolena,

zračni čevlji, ki segajo do gležnjev,

oblačila iz bombaža ali tehničnih materialov, ki dihajo.

Ko temperature padejo, lahko osnovno opremo nadgradite s toplimi sloji. Izkušnje bodo hitro pokazale, kaj vam manjka in v čem se počutite in vozite najbolje.

Za vožnje brez skrbi: ne pozabite na zavarovanje

Čeprav vožnja motorja daje občutek svobode, prav ta svoboda zahteva veliko odgovornosti. Pomembno je, da se motorist na svoje vožnje dobro pripravi, da posluša svoje občutke in se ob negotovosti obrne na strokovnjaka.

Ne glede na izkušnje, opremo ali previdnost pa je motorist na cesti bolj izpostavljen kot drugi vozniki. Zato je ustrezno zavarovanje motorja ključni del odgovorne vožnje. Pomaga pri kritju škode, ki lahko nastane ob padcu, nesreči ali kraji motorja, ter zagotavlja finančno varnost v situacijah, ko je to najbolj potrebno.

Zavarovalnica Triglav ponuja celovito zavarovanje motorja, ki ga lahko prilagodite svojim potrebam – od zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), ki je po zakonu obvezno in ga mora imeti vsako registrirano vozilo, do dodatnih zavarovanj, kot so zavarovanje voznika motornega kolesa za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+), zavarovanje avtomobilskega kaska za motorna kolesa, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov ter zavarovanje avtomobilske asistence, ki vam zagotavljajo še več varnosti.

Uporabljate aplikacijo DRAJV? Z varno vožnjo si lahko privozite do 15 % popusta pri zavarovanju motorja. Še dodatno pa lahko prihranite tudi s Triglav bonusom. Preverite več o ugodnostih in jih izkoristite.

Zavarovanje motorja lahko preprosto in hitro sklenete tudi po spletu.

Vas zanima še več praktičnih nasvetov za prve motoristične kilometre? Nadaljujte branje.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav