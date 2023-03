Motoristi se vračajo na ceste, pazite na svojo varnost

V nadaljevanju preberite:

Motociklizem je prijetna prostočasna dejavnost, ki vključuje druženje z drugimi motoristi, fizično aktivnost, raziskovanje zanimivih krajev in okušanje lokalnih jedi. Seveda ima motorizem tudi drugo plat medalje, saj jo v primeru prometne nezgode ali padca vozniki enoslednih motornih vozil slabše odnesejo kot avtomobilisti. Zato je toliko bolj pomembno, da se motorist zaveda svoje ranljivosti v prometu – na to opozarja tudi kampanja Agencije za varnost prometa – in se na vožnjo dobro pripravi.

Ker so prvi spomladanski sončni žarki na ceste že privabili prve motoriste, so pri Agenciji za varnost prometa (AVP) v ponedeljek začeli z enotedensko nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov enoslednih vozil, ki bo trajala teden dni.

V sklopu preventivne akcije je AVP v sodelovanju s Policijo in UKC Ljubljana organizirala dogodek za medije, kjer so med drugim podali nasvete za varno motoristično sezono, pozvali k spoštovanju predpisov, motoriste pa tudi k udeležbi na delavnicah varne vožnje.

Na pomen priprav na motoristično sezono je spomnila tudi osrednja govornica na dogodku predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je tudi sama navdušena motoristka. »Motoristi vemo, da je v tem času potrebno vložiti nekaj več truda v okrepitev in obuditev motoristične kondicije, saj je vožnja motorja večplastna, predvsem pa zelo dinamična aktivnost, ki od nas terja ne le dobro psihofizično stanje in kondicijo, temveč tudi obvladovanje motocikla, ki mora biti tehnično brezhiben, pri vožnji v ovinke, pri zaviranju v sili, usmerjanju pogleda, ravnotežju, koordinaciji v kritičnih situacijah zahteva nenehno spremljanje dogajanja na cesti.«