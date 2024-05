Motoristi so se vrnili na ceste

Nenavadno hiter dvig zunanje temperature je letos poskrbel, da smo prve motoriste na cestah opazili že zelo zgodaj. A ravno prve tovrstne lastovke morajo biti še posebej previdne, saj nanje preži več pasti kot sicer, ko je motoristična sezona v polnem zamahu. Vožnja z motorjem je za motoriste užitek, ki mu ni para, vendar so vozniki enoslednih vozil, od koles do težkih motociklov, na žalost med najbolj ogroženimi, zato sta znanje vožnje motocikla na eni strani in pozornost preostalih udeležencev v prometu na drugi zelo pomembna za njihovo varnost.

Blaž Kondža

Agencija za varnost prometa je aprila izvedla nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil (EMV). Ob tem so objavili tudi svežo statistiko prometnih nezgod, v katerih so bili ti udeleženi. »Po trenutno veljavnih začasnih podatkih je bilo do vključno 31. marca 87 prometnih nesreč z udeležbo voznikov EMV (lani 81). V njih ni bilo smrtnih žrtev (lani ena), deset udeležencev je bilo hudo telesno poškodovanih (lani 13) in 45 lažje (lani 40). Najpogostejša vzroka za nesreče sta bila neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravila o prednosti. Do 31. marca so policisti pri voznikih enoslednih motornih vozil ugotovili 722 kršitev, v istem obdobju lani pa 804 kršitve,« so ob začetku akcije povedali predstavniki AVP. Vsekakor je naloga vseh nas, udeležencev v prometu, da s svojim ravnanjem izboljšamo prometno varnost. Kako to lahko naredijo motoristi, pišemo v nadaljevanju.

Po zimskem spancu

Kot smo na naših straneh že ničkolikokrat ponovili, sta za varno vožnjo ključna tako tehnično brezhiben motocikel kot psihofizično dobro pripravljen motorist. Po daljšem zimskem počitku smo motoristi izgubili kondicijo in potrebujemo nekaj časa, da znova izostrimo svoje čute ter se počasi zlijemo v eno z motociklom. Zato je pomembno, da se na začetku sezone najprej odpravimo na krajše poti in postopoma povečujemo zahtevnost in dolžino voženj ter tako utrdimo svojo vozno kondicijo. Tisti, ki so pozimi izvajali motoristom koristne gibalne vaje, so vsekakor v prednosti pred tistimi, ki so zimo »preležali«.

Inštruktorji varne vožnje priporočajo, da na prve vožnje ne odhajamo neučakani, še preden speljemo, umirimo glavo in vožnjo začnimo strpno, zavedajoč se, da smo ranljiva skupina udeležencev v prometu. Zavedati se moramo, da je lahko že vsaka najmanjša napaka usodna. Ker smo med vožnjo nenehno izpostavljeni vremenskim vplivom, kot so jutranji mraz, dnevna vročina, veter, dež ipd., nas lahko to hitro utrudi in poslabša razmere vožnje. Prav tako bi morali za varno udeležbo v prometu svoje znanje in spretnosti vseskozi izpopolnjevati.

Še več znanja in izkušenj pridobite z udeležbo na treningih varne vožnje, ki jih izvajajo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Zavore, pnevmatike, svetila

Večina motoristov svoje konjičke po sezoni skrbno očisti in namaže ter poskrbi za vzdrževanje napetosti akumulatorja. Dobrodošel je tudi redni servis pred zimo, da nas v novi sezoni naš jekleni konjiček pričaka pripravljen. Mehaniki svetujejo, da pred vsako vožnjo preverimo stanje pnevmatik in njihov polnilni tlak, delovanje zavornega sistema in vzmetenja, napolnjenost akumulatorja in količino tekočin, ključnih za delovanje motorja (motorno olje, hladilna in zavorna tekočina). Tistim, ki na leto prevozijo malo kilometrov, priporočajo še, da preverijo starost pnevmatik s pomočjo DOT-oznake na bočnici. Pnevmatike namreč z leti izgubijo lastnosti, potrebne za varno vožnjo.

Čeprav je čelada edina zakonsko predpisana zaščitna oprema za voznike enoslednih vozil, toplo priporočamo, da si za na motor nadenete primerno certificirano zaščitno motoristično opremo: rokavice, jopič s certificiranimi ščitniki, hlače in škornje. Oblačila naj bodo ustrezne velikosti, svetla in vidna.

Pred začetkom sezone preglejmo opremo, in če je poškodovana, jo zamenjajmo. To še posebej velja za opremo, ki se je poškodovala pri padcu, saj taka ne ponuja več enake zaščite; za čelado na primer je lahko usodno že, če se skotali s sedeža motocikla. Pri oblačilih preverimo brezhibnost vseh spojev, zadrg. Izkušeni motoristi pravijo, da je bolje vložiti več denarja v zaščitno opremo in zato morda izbrati malce cenejši motocikel.

Trening varne vožnje

Dolgoletni motoristi toplo priporočajo tudi obisk treninga varne vožnje. Lahko se udeležite katere od brezplačnih preventivnih prireditev, ki jih v sodelovanju s partnerji organizirata agencija za varnost prometa in policija.

Še več znanja in izkušenj pa pridobite z udeležbo na treningih varne vožnje, ki jih izvajajo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Na njihovem osnovnem Intenzivnem programu motoriste med drugim naučijo veščin pravilnega, učinkovitega in varnega krmiljenja in vodenja motocikla ob spremembi smeri, zaviranja v sili, umikanja nenadni oviri, pravilnega usmerjanja pogleda in obvladovanja gledanja, učinkovitega vodenja motocikla v zavojih ipd. Poleg že omenjenega programa organizirajo tudi treninge za motoriste in njihove sopotnike, individualne treninge, treninge ​enduro vožnje, program Na pot z inštruktorjem, če naštejemo le nekatere.

Zavedati se moramo tudi, da prvi pomladanski sončni žarki še ne pomenijo zadosti ogretega vozišča, da bi se lahko pnevmatiki segreli na primerno delovno temperaturo. V zatišnih legah še vedno lahko pričakujemo vlago in nižje temperature vozišča. Spomladanski dež bo opral ceste, temperature jih bodo ogrele, seveda pa morajo tudi upravitelji cest opraviti potrebna vzdrževalna dela in sanirati poškodbe na voziščih, ki jih je za seboj pustila zima. Ob zapisanem se moramo motoristi zavedati, da lahko do poletja na cestah pričakujemo pesek, prah z ostanki soljenj, v više ležečih predelih pa še morebitne ostanke snega ob cesti, ki se topi in povzroča spolzko cestišče. Ceste so tudi polne zalivk, razpok, udarnih lukenj, kanalizacijskih jaškov, kolesnic, rezkanega asfalta in podobno. Vse našteto so lahko pasti za motoriste.