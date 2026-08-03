Mustang V8: legenda, ki zareže v avtomobilsko dušo

Ko se usedemo v avtomobil, ki premore petlitrski motor z osmimi valji, se v mislih ne vrnemo samo v avtomobilsko zgodovino velikih agregatov (ki se jih zdaj vsi otepajo), temveč tudi v vse legende, ki smo jih nekoč gledali v ameriških filmih. ℹ Ford mustang GT Zastopnik: Summit motors Cena: 71.600 evrov (testni 79.990 evrov) Euro NCAP: test še ni bil opravljen Izpust CO₂: 278 g/km Ford mustang je bil zmeraj nekaj posebnega za avtomobilske sladokusce. Malce se je to spremenilo po letu 2021, odkar tudi v Evropi poznamo mustanga mach-E, kar je električni model, ki pa nikakor ne pričara občutkov pravega mustanga. Seveda, vsem je jasno, da se avtomobilske, okoljske in politične razmere spreminjajo, toda ko sem izvedel, da lahko opravim test forda mustanga, je bilo moje prvo vprašanje – ali bo ...