Na dostopnejše električne modele bomo še čakali

Ob mnogih vesteh o vedno novih električnih avtomobilih se morda zdi, da so ti že povsod okoli nas. Vendar še zdaleč ni tako. Da bi res postali bolj množični, bo morala industrija ponuditi cenovno sprejemljivejše izdelke. A se zdi, da bi v to zanjo očitno kislo jabolko rada ugriznila čim kasneje.

Elon Musk je pred kratkim prvič omenil, da bodo že kmalu vsaj malce poskusili tudi z oglaševanjem svojih izdelkov. FOTO: Michel Euler/Reuters

Morda je prav, da začnemo s Teslo. Električni pionir, ki ga »stari fantje« dolgo niso jemali preveč resno, je zdaj že nekaj let tisti proizvajalec električnih avtomobilov, ki ga zaradi rastočih proizvodnih količin in velikega zaslužka na avtomobil vsi natančno opazujejo. Pri Tesli so model, ki bo manjši in cenejši od modela 3, omenjali že pred kar nekaj časa, a vendarle je bilo vsaj v zadnjem letu informacij o njem manj, kot bi morda pričakovali. Na tehniškem dnevu marca je prvi mož podjetjapovedal, da bodo kaj več o tem razkrili pozneje, na nedavni skupščini delničarjev pa je le mimogrede omenil, da bodo imeli v prihodnosti dva nova bolj množična modela, s skupno letno proizvodnjo pet milijonov enot.

To naj bi bila po ugibanjih različnih opazovalcev podjetja prenovljeni model 3 in novi (manjši) model 2. Ta drugi je najbolj pričakovan, izdelovali naj bi ga v novi tovarni v Monterreyu v Mehiki, proizvodnja bo še bolj poenostavljena. Že do zdaj so bili na primer znani po tem, da s pomočjo tlačnega litja izdelujejo nekatere velike karoserijske dele, v naslednjem koraku pa naj bi uvedli še bolj ekonomično sestavo avtomobila in dodatno prihranili pri številu opravil in skupnem strošku proizvodnje. No, mimogrede omenimo, da je Elon Musk nedavno prvič omenil, da bodo že kmalu vsaj malce poskusili tudi z oglaševanjem svojih izdelkov, česar do danes, v nasprotju z vsemi tekmici, niso počeli. Kakorkoli, cena novega bolj množičnega avtomobila naj bi bila okrog 25.000 evrov. Je pa tudi tu pogojnik zelo izrazit. O letnici začetka proizvodnje Tesla za zdaj ne daje napovedi.

ID. 2all napoveduje električni avtomobil znamke Volkswagen za 25.000 evrov. V pripravi naj bi imeli še cenejši model. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Sliši se lepo, kot se je že enkrat

Pri Volkswagnu ni več Herberta Diessa, ki je podjetje popeljal na pot električne mobilnosti in bil tudi odkrit Muskov občudovalec. A seveda to ne pomeni, da VW ne hiti več v tej smeri. Sredi marca je njihovem središču v Wolfsburgu šef znamke VW Thomas Schäfer napovedal, da bodo leta 2025 za proizvodnjo predstavili model, ki za zdaj nosi povedno ime VW ID.2all ali v približnem prevodu ID za vsakogar … Zraven je dodal, da bo imel doseg do 450 km, da bo tako prostoren kot golf in po ceni primerljiv s polom, začetna cena naj bi bila 25.000 evrov. Sliši se lepo, tako kot pred leti, ko so na razstavi v Parizu, takoj po dizelski aferi, predstavili koncept ID.3, o katerem so dejali, da bo stal toliko kot dizelski golf, vendar je danes bistveno dražji …

Kakorkoli, VW poleg ID.2 načrtuje še model pod njim, recimo mu ID.1, ta naj bi bil pripravljen še kakšno leto kasneje, cena pa do 20 tisočakov. Po besedah Kaia Grünitza, ki je v VW vodilni za tehnični za razvoj, bo ID.2all pripravljen na novi oziroma prilagojeni vozni osnovi (MEB entry), kjer bo drugače kot pri dosedanjih električnih izdelkih iz tega koncerna, ki imajo zadnji pogon, prenos moči speljan na sprednji kolesi. Manjša električna modela (dolga naj bi bila okoli štiri metre) dobita tudi znamki Škoda in Cupra, vse skupaj bodo izdelovali v Seatovi tovarni v Martorellu v Španiji.

Tudi znotraj velikana Stellantisa bodo prav gotovo morali pripraviti cenovno dostopnejše električne avtomobile, pri čemer si verjetno največ lahko obetamo od znamke Fiat. Kot je na pogovoru z vlagatelji dejal prvi mož Stellantisa Carlos Tavares, bodo letos predstavili dva manjša električna avtomobila, a bolj konkreten ni bil. Po nekaterih navedbah naj bi bila to fiat 600 kot električni manjši SUV in topolino kot električni štirikolesnik, tehnično soroden Citroënovemu amiju. V italijanskih medijih se občasno že dolgo govori o novi pandi, ki naj bi bila tudi električna, cenovno dostopnejša, a kaj več o času prihoda na trg za zdaj ni znanega.

BYD seagull je bil s ceno okroglih deset tisoč evrov zvezda nedavne razstave v Šanghaju. Se bo kdaj kaj takšnega pripeljalo tudi v Evropo? FOTO: Aly Song/Reuters

V slogu japonskih mini avtov

Luca de Meo: Zelo mi je všeč ideja, da bi koncept avtomobilov kei prevedli v evropski jezik. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Kot da bi se hotel, vsaj z besedami, čim prej odzvati na Volkswagnovo napoved, je generalni direktor Renaultana nedavnem forumu časnika Financial Times dejal, da imajo tudi oni v načrtu električni model s ceno pod 25 tisočakov, ki naj bi bil nared leta 2027. Dve leti prej bo za trg pripravljena električna reinkarnacija nekdaj slavnega renaulta 5 pa potem še renault 4, ta dva bosta verjetno le nekoliko dražja, a je upati, da ne preveč. Za prej omenjeni cenejši model bi utegnili po besedah de Mea pri Renaultu povzeti filozofijo japonskih mini avtomobilov (»kei«), verjetno s kakšno prilagoditvijo za Evropo. »Zelo mi je všeč ideja, da bi koncept avtomobilov kei prevedli v evropski jezik. Mislim, da je v njih kar nekaj smisla, saj izziv ni le izdelek, temveč tudi predpisi, da se zagotovi mobilnost za ljudi, ki je učinkovita in ima majhen vpliv na okolje,« je dejal de Meo. Japonci za avtomobile kei ​ zahtevajo, da so dolgi največ 3,4 metra, da imajo majhen pogon (prostornina največ 660 kubičnih centimetrov), zato se zanje plača tudi manj davka.

Renault sicer pri svoji znamki Dacia že ima v ponudbi dokaj dostopen električni model spring, ki se tudi kar dobro prodaja, še naprej je na voljo novomeški twingo na vtičnico, končuje pa se pot njihovega elektropionirja zoe.

Fiat je naslednika modela panda že pred leti napovedal s študijo centoventi. Ji bo letos predvidoma nova in električna panda kaj podobna? FOTO: Gašper Boncelj

Prodali so jih veliko, a brez dobička

Vrnimo se še malo k Volkswagnu, ki je prav tako imel dostopen električni model, imenoval se je VW e-up (enaka je bila električna izvedba škode citigo). Cena je bila zanimiva in zato tudi povpraševanje precejšnje, toda še preden je kdo začel govoriti o električnem pogonu kot zapovedi, so ju v skladu s hišno industrijsko politiko nehali proizvajati. Mimogrede, tudi BMW je imel mali električni i3, ki sicer ni bil poceni, a vseeno daleč pod ceno današnjih mnogo večjih električnih BMW. Prodali so jih kar veliko, vendar menda niso prinašali zaslužka.

Za konec omenimo, da pritisk na hitrejšo pripravo cenejših avtomobilov lahko poveča še en nov tekmec, to so kitajski proizvajalci. Kot je znano, imajo doma več poceni električnih avtomobilov, nedavno je znamka BYD v Šanghaju predstavila model seagull za dobrih deset tisoč evrov. Avtomobili, ki jih že prodajajo v Evropi, pač (še?) niso tako poceni. Za zdaj najcenejši model BYD z imenom dolphin stane 30 tisočakov. Tu nekje je tudi MG4, ki je sicer glede na velikost konkurenčen evropskim tekmecem, a vendar ne moremo reči, da je to poceni množični avtomobil. Kdaj in ali sploh bodo z nižjimi cenami Kitajci nastopili v Evropi, torej še ni znano. Je pa morda zanimivo, da BYD išče lokacijo za evropsko tovarno, ki naj bi začela delovati že leta 2025.