Na superbowlu tudi zmaga električnega poltovornjaka

Superbowl, veliki finale NFL v ameriškem nogometu, je najbolj gledan športni dogodek na svetu. V ZDA si ga je ogledalo najmanj 110 milijonov ljudi, prenos je šel v 130 držav, zato ni nič presenetljivega, da hočejo tekmo unovčiti tudi oglaševalci. Tokratni zmagovalec je bil ameriški avtomobilski proizvajalec Ram.

Pri superbowlu je v ospredju športni spopad finalistov lige NFL, toda ker ima finale tolikšno občinstvo, je za marsikoga pomembnejši spremljevalni program. Superbowl je zato največji oglaševalski oder na svetu, še posebno za ameriški trg.

A kdor hoče, da njegov oglas vidijo milijoni, mora dobro plačati. Letošnje oglase so prodajali po 6 do 7 milijonov dolarjev (od 5,6 do 6,5 milijona evrov) za tridesetsekundni spot, ameriški mediji pa poročajo, da so v prihodkih od oglasov na superbowlu dosegli rekord.

Superbowl ima velikansko občinstvo, zato je reklamni prostor zelo drag(ocen). FOTO: Brendan McDermid/Reuters

Alkohol in hitra hrana

Kot pri vseh velikih športnih dogodkih je sicer značilno, da oglašujejo vse drugo, samo ne zdravega načina življenja in izdelkov, ki pri tem lahko pomagajo. Tako so na letošnjem superbowlu prednjačili oglasi za alkoholne pijače, denimo podjetij Anheuser Busch, Heineken, Diageo, Remy Martin in Molson Coors, in za pakirano hrano proizvajalcev Doritos, M&M in Planters. Zanimivo je, da prvič v zadnjih desetih letih glasbenega nastopa med polčasom (tokrat je nastopila Rihanna) ni sponzoriral Pepsi, temveč je petletno pogodbo za to sklenil Apple.

Letošnja posebnost je še, da zraven ni bilo podjetij za kriptovalute. Še lani so milijonske oglaševalske vložke v superbowl prispeval štiri taka podjetja, letos pa nobeno, kar je posledica zloma ameriške kriptoborze FTX.

Vas skrbi, da bi ostali nezadovoljni?

Tokrat je ostal najbolj v spominu oglas avtomobilske blagovne znamke Ram za novi električni pick-up 1550 revolution EV. Z domiselno besedno igro so v minutnem oglasu povzeli vse dosedanje težave električnih vozil in predvsem strahove njihovih lastnikov. Oglas so poimenovali Prezgodnja elektrifikacija ali PE, pri čemer so namigovali na oglase za zdravila za izboljšanje moške spolne funkcije.

V oglasu lastniki električnih vozil vsi po vrsti tarnajo nad znanimi težavami električnih avtomobilov, denimo nad preskromnim dosegom, skromno močjo avtomobila in počasnim polnjenjem baterije. »Ali se navdušujete za nakup električnega vozila, vendar vas skrbi, da bi zaradi tega ... ostali nezadovoljni?« se sprašuje prvi zvezdnik reklame Jason Jones, kanadsko-ameriški komik, ki je nastopil že v več izvirnih oglasih. »Potem bi lahko bili eden od mnogih Američanov, ki jih skrbi prezgodnja elektrifikacija,« doda.

V oglasu se pojavi še več moških in žensk, ki se vsi po vrsti pritožujejo nad svojim električnim avtomobilom, in sicer podobno, kot tožijo zakonski pari v oglasih za izboljšanje moške spolne funkcije.

Ram 1500 revolution EV prihaja na ceste šele prihodnje leto. A velika reklamna akcija je potekala že na superbowlu. Ramov pick-up naj bi imel kar 800 kilometrov dosega in 855 konjskih moči. FOTO: Stellantis

Niso prvi, a hočejo biti najboljši

Eden od očetov oglasa je Olivier François, vodja trženja pri Stellantisu, ki je sodeloval že pri več domiselnih avtomobilskih oglasih. Po njegovih besedah je glavno sporočilo reklame, da Ram resda ni prvi električni pick-up na trgu, toda zaradi dosega z enim polnjenjem baterije je vozilo, na katero je bilo vredno čakati. »Imamo takšen električni avtomobil, ki si ga ljudje resnično želijo, zato je sporočilo našega oglasa: Počakaj in boš videl,« je François dejal za CNBC.

Na trgu električnih poltovornjakov je že precej primerkov, med drugim GMC hummer EV, rivian R1T, ford F-150 lightning in lordstown endurance, prihajajo še chevrolet silverado EV, GMC sierra denali in tesla cybertruck. Prav zato je za vse pomembno, da ponudijo nekaj več, kar za ram 1500 revolution EV poudarja Mike Koval, izvršni direktor družbe Ram Trucks: »Konkurenco bomo poskušali premagati na področjih, ki kupce najbolj zanimajo, to so doseg, tovor, vleka in čas polnjenja.«

Kolikšen je bil strošek oglasa, pri Ramu niso razkrili, toda če trideset sekund oglaševalskega prostora na superbowlu stane najmanj šest milijonov dolarjev (5,6 milijona evrov), vsekakor ni bil majhen. A očitno je oglas dosegel svoje, vsaj če sklepamo po komentarjih na youtubu. Kar vrstijo se namreč pohvale, da to ni samo ena najboljših avtomobilskih reklam na letošnjem superbowlu, ampak kar med vsemi v zgodovini finala lige NFL. »Za minuto sem celo pozabil, da gre za avtomobilski oglas,« se glasi eden od komentarjev.

Ramov pick-up naj bi imel 800 kilometrov dosega in 855 konjskih moči. FOTO: Stellantis

Doseg 800 kilometrov

Ampak vse vendarle ni popolno, kajti kogar je reklama tako navdušila, da bi si kupil električnega rama, bo moral nanj počakati vse do prihodnjega leta. Na dan superbowla so namreč šele začeli zbirati spletne rezervacije.

Kot koncept so rama 1500 revolution EV sicer predstavili januarja na sejmu zabavne elektronike CES v Las Vegasu. Vsekakor je njegova najboljša lastnost doseg, saj bo s polno baterijo lahko prevozil najmanj 800 kilometrov, pri boljših izvedenkah še več, pri tem pa ne bo trpela niti zmogljivost, saj bo imel kar 855 konjskih moči.