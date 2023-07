Naj pločevina ne bo pomembnejša od življenja

Vremenske spremembe vplivajo tudi dogajanje na cestah, saj vse pogostejše nevihte otežujejo našo vožnjo. Veter, toča in celo manjše poplave pa pomenijo številne nevarnosti tudi za mirujoča vozila.

Že leta in leta prometni strokovnjaki ponavljajo, da je ustavljanje v predorih in pod nadvozi smrtno nevarno, a še vedno lahko vidimo take prizore ob vsaki novi nevihti.

Ko se namreč nekdo ustavi v predoru ali pod nadvozom, tvega verižno trčenje, s tem pa v smrtno nevarnost spravlja sebe in druge. Toda očitno ti nasveti ne pomagajo, saj precej voznikov še vedno bolj razmišlja o pločevini svojega avtomobila kot o lastni varnosti.

Pri Agenciji varnosti prometa (AVP) poudarjajo, da mora biti naše ravnanje povsem drugačno – vožnjo moramo nadaljevati, vendar moramo v primeru nevihte vožnjo upočasniti in predvsem povečati varnostno razdaljo. Zaradi močnega težja je vidljivost precej slabša, zato je nujno treba ustvariti dovolj prostora med vozili.

Nikar ne zaganjajte motorja, če je vaš avtomobil zalila voda. FOTO: Jure Eržen

Podobno velja ob vsakem deževju, saj je mokra cesta spolzka, zato hitreje izgubimo nadzor nad vodilom. Priporočljivo je izogibanje prehitevanju in pospeševanju, prav tako tudi pri hitrem zaviranju. Če močan dež toliko zmanjša vidljivost, da morate nujno zavirati, potem vklopite tudi vse štiri utripalke. Vidljivost še bolj omeji vodna zavesa, kar je izraz za močno pršenje vode izpod koles vozila, ki vozi pred nami. Vsekakor je treba podrobno spremljati tudi prometno signalizacijo, opozarjajo pri AVP.

Pazite na pešce in kolesarje

Vozne razmere lahko še poslabšajo naplavine. Če nanje zapeljete s preveliko hitrostjo, lahko povsem izgubite nadzor na vozilom, saj med voziščem in avtomobilom ni več oprijema. Posebno pozorni bodite še na poškodovane dele vozila, kajti tudi tam je lahko večja količina vode.

Zaščita pred točo je poleti v veliko pomoč. FOTO: Shutterstock

Prav tako na cesto lahko zaidejo zlomljene veje, listje in tudi kakšni večji predmeti, denimo zabojniki za smeti. Če je na cestišču veliko vode, bodite pozorni, kako zapeljete v velike luže, da z vodo ne zalijete pešcev in kolesarjev.

Poleg zbranosti in pozorne vožnje med nevihto moramo za varnost skrbeti že prej. Nujno je treba imeti dobre brisalce, saj dotrajana guma na brisalcih vidljivost lahko kvečjemu celo poslabša, še posebno ponoči. Vsekakor bodite pozorni na raven tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Svetujemo, da vsaj občasno spremljajte vremensko napoved. Če vremenoslovci razglasijo oranžen ali rdeč alarm, potem raje ostanite doma.

Ne zapeljite v previsoko vodo

V primeru zelo močnih padavin, pri AVP svetujejo tudi postanek, toda na prvem primernem mestu; to je na počivališču ali kakšnem izvozu, kjer je potem v bližini pokrito parkirišče. Če to ni mogoče, je vožnjo bolje nadaljevati in ohraniti zbranost. In če ste se ustavili na varnem postajališču, bodite pozorni, da niste postali lahka tarča za podirajoče se drevo. Priporočljivo je še, da imate pri sebi (vsaj v toplejših mesecih) zaščito pred točo, ki jo z lahkoto namestimo čez avtomobil.

Vse večkrat nalivi povzročijo celo manjše poplave. Osnovno vodilo je, da nikar ne zaganjajte motorja, če je vaš avtomobil zalila voda. Če se je to zgodilo med vožnjo, potem se ustavite in vozilo ugasnite. Potem počakajte, da vode odteče, izklopite akumulator in pokličite strokovno pomoč.

Škoda zaradi toče je lahko zelo velika. FOTO: Shutterstock

Velikost škode je odvisna od tega, kako visoko je voda zalila vaš avtomobil. Višje ko je voda segla, težje bo popolno popravilo. Če je bil zalit celoten avtomobil, potem je voda zalila vse skrite kotičke, ki jih ni mogoče vrniti v osnovno stanje. In pozor – zavarovalnica vam škode ne bo plačala, če boste sami zapeljali na poplavljeno območje.

Pozor ob sončnem vzhodu in zahodu

Obstaja pa še druga skrajnost – močno sonce, ki prav tako lahko moti zbranost voznika. Če je sonce premočno, vas lahko popolnoma zaslepi. Pod določenim kotom ne boste videli prav nič več, kar je smrtno nevarno za pešce in kolesarje.

Še posebno nujna je previdnost ob sončnem vzhodu in zahodu, zato je priporočljiva ustrezna zasenčenost oči, poudarjajo pri AVP. Predvsem s sončnimi očali, ki pa jih je treba sneti, preden zapeljete v predor.