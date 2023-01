Najbolj gotovo je kupiti avtomobil iz zaloge

V nadaljevanju preberite:

Krizna leta, ki so se začela z izbruhom novega koronavirusa in nadaljevala z drugimi, geopolitičnimi težavami, so močno zaznamovala tudi avtomobilsko industrijo. Zgodilo se ji je pomanjkanje sestavnih delov, najbolj polprevodnikov, posledice so bile manjša proizvodnja in zamude pri dobavah. To se je in se še pozna tudi pri nas. O trenutni situaciji smo povprašali pri različnih znamkah in dobili bolj ali manj jasne odgovore. Stanje ni povsod enako, tu ne mislimo le na znamke, temveč tudi na posamezne modele.