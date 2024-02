Najboljša lexus in panda

Analiza zanesljivosti in zadovoljstva z avtomobili, ki so jo pripravile potrošniške organizacije, je nastala na podlagi skoraj 30.000 odgovorov iz osmih držav. Prvič so v njej sodelovali tudi slovenski potrošniki, poleg njih pa še potrošniki iz Belgije, Češke, Francije, Italije, Nizozemske, Portugalske in Slovaške. V analizi so upoštevali zgolj avtomobile oziroma posamezne modele, stare od šest mesecev do dvanajst let, za katere so dobili vsaj 30 odgovorov, in znamke, za katere so prejeli vsaj 40 odgovorov.

Kako je potekala raziskava? Potrošniške organizacije poslale vprašalnik svojim članom, dostop pa je bil omejen z edinstveno kodo. Vsak potrošnik je lahko podal odgovor za največ dva avtomobila, pri čemer je analiza razdeljena na oceno zadovoljstva in oceno zanesljivosti.

Na splošno so ocene za večino avtomobilov in znamk precej ugodne, je pa seveda treba upoštevati, da kakršna koli okvara lastniku prinese kar nekaj nevšečnosti in tudi stroškov z odpravo, zato je pomembna vsaka točka, ki izhaja iz praktičnih izkušenj članov potrošniških organizacij.

Pri zanesljivosti znamk je zmagovalec Lexus s kar 98 točkami, sledita Subaru in Suzuki s po 93 točkami, peterico zaključujeta Toyota in Cupra s po 91 točkami. Na dnu lestvice zanesljivosti so Land Rover (64 točk), tudi Opel s 76 točkami je precej oddaljen od peterice znamk z 80 točkami (Citroën, Ford, Lancia, Peugeot in Volkswagen).

Kaj pa modeli? Kot najbolj zanesljivi avtomobili so se izkazali fiat panda z litrskim bencinsko električnih hibridnim motorjem, tesla model Y, lexus NX z 2,5-litrskim hibridnim motorjem prejšnje generacije (do letnika 2021) in suzuki ignis z 1,2-litrskim hibridnim motorjem.

Kot najmanj zanesljivi modeli so se glede na odgovore članov potrošniških organizacij izkazali alfa romeo giulietta z 1,6-litrskim dizelskim motorjem (izdelovali so jo do letnika 2020), električni volkswagen ID.3, volkswagen sharan z 2-litrskim dizelskim motorjem in ford c-max z 1,6-litrskim dizelskim motorjem. Tudi slednja dva nista več naprodaj.