Najcenejša tesla z nekaj kompromisi

Nekaj, kar se je zdelo nemogoče, je postalo realnost. Tudi električni model je lahko najbolje prodajan avtomobil v Sloveniji. Tesla model 3 vsekakor ima številne prednosti, a marsikaj se spremin­ja, ker je zmanjkalo denarja za subvencije. ℹTesla model 3 Zastopnik: Tesla Energy, d. o. o. Cena: 36.990 evrov (s popustom 34.990 evrov) Euro NCAP: ***** (2025) Morda je kdo mislil, da je bila tesla model 3 »zgolj« najbolje prodajan model med električnimi avtomobili. Ne, marca letos je postala celo najbolje prodajan avtomobil med vsemi v Sloveniji. K temu so pripomogli pri uvozniku, saj so ceno s popustom znižali pod 35 tisoč evrov, zato je kupec lahko koristil še 7200 evrov subvencije. Za precej ugoden denar je tako dobil vrhunski električni avtomobil, a žal je malha s subvencijami ostala ...