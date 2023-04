Najčvrstejši ranger, kar so jih kdaj naredili

Nova generacija rangerja prihaja v Evropo in s tem tudi na slovenske cesti v najbolj športni izvedenki raptor, ki so jo razvili na Fordovem športnem oddelku Ford Performance. Zato je raptor v nasprotju z drugimi izvedenkami predvsem športni stroj in malo manj delovni konj, kar potrjujejo tudi njegove zmogljivosti.

»Pri novem rangerju raptorju smo se osredotočili na to, da zagotovimo vrhunski športni stroj,« je ob mednarodni predstavitvi povedal Dave Burn, glavni programski inženir modela. »Je občutno hitrejši, osupljivega videza, s celo vrsto novih funkcij in je najčvrstejši ranger, kar smo jih kdaj naredili.« Pri Fordovem zastopniku sicer že zbirajo naročila za preostale različice rangerja, wildtrak, limited, platinum, XL in XLT.

Kljub digitalnim stikalom klimatske naprave so obdržali še klasična stikala. FOTO: Blaž Kondža

Bencinski šestvaljnik

Voznik ima na voljo kar sedem voznih načinov. FOTO: Blaž Kondža

V času, ko evropska politika stavi na električna vozila, je ponudba 3,0-litrskega bencinskega šestvaljnika z dvema turbinama, ki razvije največjo močjo 219 kW in največji navor 491 Nm, skorajda bogokletna, a obenem v veselje ljubiteljev oktanskih užitkov. In prav tem je raptor namenjen. Med drugim so inženirji poskrbeli, da se motor ob pritisku na stopalko za plin takoj odzove, dirkaški sistem proti zakasnitvi, podoben tistemu, ki smo ga prvič videli v cestni različici forda GT in focusu ST, pa omogoča hitro povečanje tlaka na zahtevo. Poleg tega je za optimalno delovanje motorja za vsako prestavo naprednega 10-stopenjskega samodejnega menjalnika programiran poseben profil za povečanje tlaka s turbo polnilnikom. Za usklajenost s to izjemno zmogljivostjo elektronsko krmiljen aktivni izpušni sistem okrepi zvok motorja v štirih izbirnih načinih, ki omogočajo, da raptor pokaže tudi svoj glasovni značaj – zadošča le pritisk stikala na volanu. Dodajmo, da je poleg bencinskega šestvaljnika za raptorja na izbiro še krotkejši dvolitrski dizelski biturbo motor s 151 kW moči. Omenimo še, da bosta rangerjevi izvedenki wildtrak in platinum na voljo s šestvaljnim trilitrskim dizlom s 177 kW.

Nova generacija rangerjev bo založena s celo vrsto uporabnih asistenčnih sistemov. FOTO: Blaž Kondža

Rojen za dirke po terenu

Raptor je prvič dobil napreden sistem stalnega štirikolesnega pogona s povsem novim elektronsko krmiljenim dvostopenjskim reduktorjem na zahtevo v kombinaciji z zaporo sprednjega in zadnjega diferenciala, kar bodo gotovo cenili terenski navdušenci. Voznik ima na izbiro kar sedem voznih načinov, med njimi je terensko usmerjeni, ki elektronske sisteme vozila nastavi za vrhunsko zmogljivost pri hitri vožnji po terenu, kar smo lahko preizkusili tudi sami na poligonu.

FOTO: Blaž Kondža

Da bo terenska vožnja še bolj brezskrbna, so v vozilo vgradili sistem trail control, ki deluje kot nekakšen tempomat za to vrsto vožnje. Voznik preprosto izbere nastavljeno hitrost pod 32 kilometrov na uro, in vozilo bo upravljalo pospeševanje in zaviranje, medtem ko se bo voznik osredotočil na krmiljenje po zahtevnem terenu.

FOTO: Blaž Kondža

Sodobni asistenčni sistemi

Nova generacija rangerjev bo založena s kopico uporabnih asistenčnih sistemov. Med drugim bodo opremljeni s senzorjem za nadzor mrtvega kota, kar smo pri prejšnji generaciji rangerja – mimogrede, ta je še vedno naprodaj – zelo pogrešali. Fordu štejemo v dobro, da so kljub digitalnim stikalom klimatske naprave obdržali še klasična stikala.

Slovenski zastopnik Summit Motors Ljubljana letos načrtuje prodajo 130 rangerjev nove generacije. Cene rangerja z dvojno kabino se začnejo pri 47.800 evrih za dizla, kar zadeva raptorja, pa pri 72.120 evrih za krotkega dizla oziroma 76.580 evrih za šestvaljnega bencinarja.