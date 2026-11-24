Avtomobilske znamke zadnja leta predstavljajo predvsem električno gnana vozila, zato je Volkswagnova svetovna premiera novega t-roca R, najzmogljivejše izvedbe druge generacije priljubljenega kompaktnega športnega terenca, prijetno presenečenje. Novinec z oznako R ima zmogljiv turbo bencinski motor, napreden štirikolesni pogon in podvozje, ki so ga Volkswagnovi inženirji izpopolnjevali tudi na dirkališču.

Pod motornim pokrovom je nov 2,0-litrski štirivaljni turbo bencinski motor TSI z oznako EA888 evo5, ki razvije moč 245 kW (333 KM) in 420 Nm navora. Zanimivo je, da gre za prvi Volkswagnov model R z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom. Ta omogoča učinkovitejšo regeneracijo energije pri zaviranju in upočasnjevanju, električno gnani kompresor pa pomaga povečati navor pri nizkih vrtljajih. Motor je povezan s sedemstopenjskim menjalnikom DSG in serijskim štirikolesnim pogonom 4motion. Z mesta do stotice pospeši v petih sekundah, največja hitrost je elektronsko omejena na 250 km/h. Volkswagen za zdaj navaja kombinirano porabo po WLTP med 7,9 in 8,3 litra neosvinčenega bencina na sto kilometrov

Notranjost je športna. FOTO: Volkswagen

Posebnost novega t-roca je sistem R-performance torque vectoring. Zadnji diferencial oziroma razdelilnik navora lahko pogonsko moč prilagaja ne samo med sprednjo in zadnjo osjo, temveč tudi med posameznima zadnjima kolesoma. Kot so nam na svetovni premieri pojasnili Volkswagnovi inženirji, naj bi bil avtomobil s tem sistemom v ovinkih bolj vodljiv in stabilen tudi v različnih oprijemnih razmerah.

Za stik s cesto skrbi prilagodljivo športno podvozje DCC, ki je del serijske opreme. Spredaj je MacPhersonova in zadaj večvodilska prema, za zaviranje pa skrbijo 18-palčne zavore. Serijsko je vgrajen tudi progresivni volan, ki omogoča bolj neposredno odzivanje pri manevriranju in natančnejše vodenje pri večji hitrosti.

Voznik lahko značaj avtomobila prilagaja z različnimi voznimi programi. Foto Volkswagen AG

Kupci bodo lahko doplačali za Akrapovičev izpušni sistem iz titana. FOTO: Volkswagen

Voznik lahko značaj avtomobila prilagaja z različnimi voznimi programi. Na volanskem obroču je gumb R, s katerim aktivira način race in še bolj športne nastavitve motorja, štirikolesnega pogona, razdelilnika navora, volana in podvozja. Na voljo sta še programa special in drift. Prvi je prilagojen vožnji po sloviti Severni zanki Nürburgringa, drugi pa na zaprtih progah omogoča izrazitejše drsenje zadka.

Na tiskovni konferenci smo si lahko novega t-roca R ogledali v živo. Poleg izrazitejšega športnega videza, 19-palčnih platišč zandvoort in značilnih štirih izpušnih cevi je največ pozornosti pritegnil zvok. Volkswagen namreč ponuja tudi opcijski lahki izpušni sistem R-performance našega proizvajalca Akrapoviča, izdelan iz titana. Njegov značilni globoki zvok je dokaz mojstrstva slovenskega inženiringa na tem področju.

Notranjost dopolnjujejo športni sedeži z oznako R, modri kontrastni šivi in poseben športni volanski obroč z obvolanskima prestavnima ročicama. Digitalni merilniki ponujajo tudi dodatne podatke, med drugim merilnik pospeškov, časovnik krogov in prikaz razporejanja navora.

Slovenski zastopnik znamke, Porsche Slovenija, napoveduje začetek zbiranja naročil za navitega t-roca februarja, ko bo znana tudi cena za naš trg. V Nemčiji se je predprodaja že začela: zanj bodo Nemci odšteli najmanj 59.995 evrov.