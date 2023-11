Največja novost je ohranjanje tradicionalnih adutov, tudi dizla

V enem od najbolj pričakovanih razkritij leta smo končno ugledali novo generacijo škode superb. Limuzina češkega proizvajalca, ki je na voljo tudi kot karavan, je ohranila glavne značilnosti, bistveno več sprememb je v notranjosti.

V slovesnem vzdušju so doma na Češkem pri Škodi razgrnili prostor in dokončno vsemu svetu pokazali vse novosti in posebnosti novega superba. Eden najbolj prepoznavnih Škodinih avtomobilov je vstopil v četrto generacijo, izdelujejo pa ga vse od leta 2001.

Prestavna ročica samodejnega menjalnika je zdaj ob volanu. FOTO: Aljaž Vrabec

Morda največja novost je, da avtomobil ostaja takšen, kot je bil v zasnovi – limuzina. Medtem ko so se pri večjem bratu Volkswagnu odločili, da bo passat v prihodnje samo še karavan, so pri Škodi ohranili obe različici, čeprav avtomobilski svet preplavljajo športni terenci in limuzinski modeli izgubljajo pozornost.

Druga novost je še ena stalnica – zunanja podoba, kajti oblikovalci so bolj malo eksperimentirali z novimi linijami. Marsikdo je zato celo prepričan, da ne gre za novo generacijo, temveč zgolj za posodobitev prejšnje. Prednji žarometi in zadnje luči bodo svetili v led-tehnologiji, kar je precej pričakovana nadgradnja, omogočala pa bo za 40 odstotkov večjo svetlobno moč.

Prtljažnik v karavanu zdaj sprejme za 690 litrov prtljage. FOTO: Aljaž Vrabec

Na isti platformi kot passat

Kljub temu je nekaj sprememb v merah. V novi generaciji je superb daljši (za 43 centimetrov limuzina, za 40 karavan), višji (za 12 oziroma 5 centimetrov) in rahlo ožji (za 15 centimetrov). Limuzina je zdaj dolga 4912 in karavan 4902 centimetrov. Postavili so ga na prenovljeno platformo MQB, ki si jo je od Škode za novega passata sposodil tudi Volkswagen.

Ena od glavnih prednosti superba ostaja potniška prostornost, zato je skoraj težko verjeti, da je razvojnikom uspelo notranjost še povečati, enako velja za prtljažnik. Prostornina prtljažnika se je tako pri karavanu povečala za 30 litrov, na 690, in pri limuzini za 20, na 645 litrov.

Oblika limuzinske različice. Foto Aljaž Vrabec

Že do zdaj je bil to eden najprostornejših avtomobilov, saj lahko v njem brez težav sedijo tudi štirje dvometraši. Morda bi moral Škodin marketinški oddelek razmisliti o kakšni kampanji s košarkarji, odbojkarji ali rokometaši.

Še naprej je precej odlagalnih prostorov, kar je še ena večna dobra lastnost škode. Enako velja za množico rešitev »simply clever«, denimo za dežnik, skrit v panelih vrat. Skupno jih je na voljo kar 28, med drugim so posebej poudarili, da je pri sistemu za samodejno polnjenje mobilnega telefona tudi hlajenje mobilnika, da se med polnjenjem baterija ne segreje preveč.

1,6 milijona primerkov škode superb je zapeljalo na ceste od leta 2001

Največ sprememb najdemo ravno v notranjosti, še posebno na armaturni plošči. Prestavno ročico so namestili desno od volanskega obroča, kar sicer poznamo predvsem iz Mercedesovih modelov, a kako bo to delovalo na cesti, moramo še preizkusiti. Vsekakor so s tem pridobili prostor med prednjima sedežema, tudi na pogled vse deluje bolj zračno, obenem pa bo odslej superb na voljo samo še s samodejnim menjalnikom.

Druga posebnost so tri vrtljiva stikala na sredinski konzoli. Toda ne bodo se samo vrtela, temveč bodo občutljiva tudi na pritisk. Uporabnik z njimi ne bo upravljal zgolj klimatske naprave, ampak celoten infozabavni sistem, njihovo namembnost pa je možno celo spreminjati. Osrednji zaslon je 13-palčni, vsi merilniki za volanom so prav tako digitalni, ne manjka niti nekaj tradicionalnih stikal. Precej je priključkov ​ USB-C za povezovanje in polnjenje mobilnih naprav, eden je skrit za vzvratnim ogledalom.

Dosedanje tri generacije superba. FOTO: Aljaž Vrabec

Najmočnejša motorja s štirikolesnim pogonom

V notranjosti so razvojniki večinoma uporabili le reciklirane materiale. Tekstilne prevleke, denimo, so narejene povsem iz reciklaže, kar pri Škodi ni novost, v zadnjem času so nam jo že večkrat predstavili. A ne glede na izvor materiala, notranjost deluje zelo elegantno in nadstandardno za vse potnike, še posebno z novo ambientalno osvetljavo.

Tudi pri motorni paleti je v teh časih največja novost, da je še vedno na voljo dizelski pogon, saj ga mnogi umikajo iz ponudbe, zraven pa seveda še bencinski in priključnohibridni. Bencinski motorji bodo trije, dizelska dva in priključnohibridni eden. Vstopni model je 1,5-litrski bencinski model (kot blagi hidrid) s 150 konjskimi močmi (110 kW), veliko zabave obljubljata tudi dvolitrski različici s turbinskim polnilnikom z 204 in 265 konjskimi močmi (150 oziroma 195 kW).

Sploh prvič so ime superb pri Škodi uporabili za ta avtomobil leta 1934. FOTO: Aljaž Vrabec

Oblikovalci so malo eksperimentirali s kakšnimi novimi linijami. FOTO: Aljaž Vrabec

Pri obeh dizelskih različicah je pod pokrovom dvolitrski motor. V šibkejši zmore 150 konjskih moči (110 kW), v močnejši pa 193 (142 kW). Izboljšali so tudi priključni hibrid. Osnova je 1,5-litrski bencinski motor, zraven je povezan še električni motor in baterija z zmogljivostjo 25,7 kWh, skupna moč je 204 »konjev« (150 kW). Samo na elektriko naj bi bil doseg čez sto kilometrov. Največja polnilna moč je 50 kW, zato lahko od 10 do 80 odstotkov baterije napolnite v vsega 25 minutah. Priključni hibrid bo na voljo le kot karavan.

Hibrid ima šeststopenjski samodejni menjalnik, preostali sedemstopenjskega. Večinoma bodo imeli pogon na prednji kolesi, izjema sta najmočnejša bencinska in dizelska različica s štirikolesnim pogonom.

V Sloveniji bo na voljo prihodnje leto. Pri Škodi priznavajo, da skoraj tri četrtine superbov pokupijo podjetja za službeni vozni park. In še ena pričakovana značilnost je, ki se ne spreminja – bistveno bolj priljubljena je karavanska različica. To je bilo opazno tudi na mednarodni premieri, saj se je največ novinarjev gnetlo okoli karavanskih modelov.

Vsekakor je to avtomobil, ki je nekoč še precej od daleč sledil bolj slavnim modelom iz Volkswagnovega koncerna, zdaj pa se lahko po njem zgledujejo vsi drugi.