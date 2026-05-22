    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Največje napake, ki jih podjetja naredijo pri prehodu na e-mobilnost

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    Prehod na e-mobilnost zahteva dobro analizo potreb, načrtovanje polnjenja in ustrezno infrastrukturo. FOTO: arhiv Petrol
    Prehod na e-mobilnost zahteva dobro analizo potreb, načrtovanje polnjenja in ustrezno infrastrukturo. FOTO: arhiv Petrol
    Naročnik oglasne vsebine je Petrol
    22. 5. 2026 | 10:19
    Podjetja, ki se želijo lotiti elektrifikacije voznega parka, se prehoda pogosto lotijo prehitro. Najprej kupijo električna vozila ali postavijo polnilnice, šele pozneje pa ugotovijo, da nimajo jasne analize potreb, načrta polnjenja ali ustrezne infrastrukture. V praksi se hitro pokažejo vprašanja, koliko vozil sploh zamenjati, kakšno moč polnilnic potrebujejo, kako urediti upravljanje in kdo bo skrbel za vzdrževanje. Elektrifikacija voznega parka zato ni enkraten projekt, ampak daljši proces, ki zahteva postopno načrtovanje. Tem temam bo namenjen tudi brezplačni Petrolov webinar o e-mobilnosti, ki bo 3. junija 2026.

     

    Webinar: mobilnost za podjetja

    KDAJ: 3. junij 2026, od 13. do 14.30 ure
    Izvedeli boste:

    • kako optimizirati in elektrificirati vozni park,
    • kako učinkoviteje načrtovati polnjenje službenih vozil,
    • kako načrtovati polnilno infrastrukturo,
    • katere napake podjetja najpogosteje podražijo projekt,
    • katere subvencije in finančne spodbude so na voljo.
       

    Na webinarju bodo strokovnjaki predstavili tudi praktične korake pri načrtovanju elektrifikacije voznega parka, vse od analize potreb do upravljanja polnilnic.

    Elektrifikacija se začne z analizo, ne z nakupom

    Ključni korak pri elektrifikaciji voznega parka je analiza dejanske uporabe vozil, relacij in potreb po polnjenju. FOTO: arhiv Petrol
    Ključni korak pri elektrifikaciji voznega parka je analiza dejanske uporabe vozil, relacij in potreb po polnjenju. FOTO: arhiv Petrol

    Veliko podjetij elektrifikacijo voznega parka začne zelo konkretno: z nakupom električnih vozil ali montažo polnilnic. Nato pričakujejo, da bo projekt stekel podobno kot menjava klasičnih službenih vozil, vendar e-mobilnost zahteva širša operativna in stroškovna vprašanja.

    Na začetku pogosto nimajo dovolj natančnega pregleda nad tem, kako se vozila dejansko uporabljajo: kakšne so dnevne relacije, kje in koliko časa vozila mirujejo, kje se parkirajo ter kakšne so navade uporabnikov. Brez teh podatkov podjetja težje presodijo, katera vozila so primerna za elektrifikacijo, koliko polnilne infrastrukture potrebujejo in kje jo je smiselno postaviti.

    V praksi se namreč hitro pokaže, da vsa vozila niso enako primerna za električni pogon. Razlike so predvsem v načinu uporabe, dolžini relacij, dostopnosti polnjenja in organizaciji dela. Cilj zato ni čim hitrejša zamenjava vseh vozil, ampak premišljen prehod, ki je operativno izvedljiv in finančno vzdržen.

    Servisna in bonitetna vozila so pogosto med prvimi kandidati za uspešno elektrifikacijo voznega parka. FOTO: arhiv Petrol
    Servisna in bonitetna vozila so pogosto med prvimi kandidati za uspešno elektrifikacijo voznega parka. FOTO: arhiv Petrol

    Elektrifikacije voznega parka se običajno najprej lotijo podjetja, ki uporabljajo servisna, bonitetna ali službena vozila, pri katerih je treba vožnje in polnjenje skrbno načrtovati. Zaradi različnih profilov uporabe, včasih nepredvidljivih relacij in intenzivne rabe vozil tak prehod zahteva premišljen pristop in tem vprašanjem se bo posvetil Petrolov webinar, na katerem bodo strokovnjaki pokazali, kako naj podjetja analizirajo dnevne kilometre, stojišča, navade uporabnikov in smiselnost posameznih vozil za prehod na električni pogon.

    Polnilnica ni samo »kabel na steni«

    Elektrifikacija voznega parka je lažja, če podjetje sodeluje z enim partnerjem za celoten projekt. FOTO: Črt Piksi
    Elektrifikacija voznega parka je lažja, če podjetje sodeluje z enim partnerjem za celoten projekt. FOTO: Črt Piksi

    Podjetja pri uvajanju e-mobilnosti največ pozornosti namenijo izbiri vozil, precej manj pa načrtovanju polnilne infrastrukture, kjer pa se pozneje začnejo kazati težave. Polnilnico lahko dojemamo kot tehnično opremo, ki jo pritrdimo na steno, vendar je del širšega sistema, ki mora biti prilagojen dejanski uporabi voznega parka in razpoložljivi električni moči.

    Napake se največkrat začnejo že pri osnovah, ko podjetja izberejo napačno moč polnilnic, lokacij ne prilagodijo vsakodnevni uporabi ali pa ne pripravijo projektne naloge. Dogaja se tudi, da po montaži ne izvedejo certificiranih meritev oziroma infrastrukture ne načrtujejo za morebitno širitev. Posledice se hitro pokažejo v praksi kot počasno polnjenje, stroški se dvigujejo, lahko prihaja do izpadov delovanja in v skrajnih primerih tudi do varnostnih tveganj.

    Dobra infrastruktura se zato začne že z načrtovanjem. Na webinarju bodo strokovnjaki predstavili tudi potek montaže polnilnic po korakih, od projektne naloge do upravljanja in vzdrževanja.

    Kaj se zgodi po montaži polnilnic?

    Podjetja lahko del polnilne infrastrukture odprejo tudi za javnost in ustvarjajo dodatne prihodke. FOTO: Črt Piksi
    Podjetja lahko del polnilne infrastrukture odprejo tudi za javnost in ustvarjajo dodatne prihodke. FOTO: Črt Piksi

    Po postavitvi polnilnic se projekt za podjetje še ne konča. Takrat se začne vsakodnevna uporaba, z njo pa vprašanja, na katera v fazi nakupa ne pomislimo: kdo spremlja delovanje polnilnic, kdo preverja porabo, kako se rešujejo napake, kdo pomaga uporabnikom in kako hitro je mogoče odpraviti okvaro.

    Če polnilnic ne upravljamo, hitro postanejo dodatna naloga za interno ekipo. Brez nadzora, analitike, obračunavanja, podpore uporabnikom in jasnega servisnega procesa podjetje težko ve, kako infrastruktura dejansko deluje in koliko ga polnjenje stane.

    Pri javnih polnilnicah je upravljanje obvezno, pri zasebnih pa ni nujno, vendar brez njega podjetje izgubi precej uporabnih možnosti in priložnosti za dodaten zaslužek.

    Polnilnice, upravljanje, servis: kdo poveže celoten projekt?

    Ko podjetje elektrifikacijo vodi prek več različnih izvajalcev, se projekt hitro zaplete. Usklajevanje projektantov, monterjev, elektroizvajalcev, upravljavcev in serviserjev podaljšuje postopke in povečuje možnost napak, zato se podjetja vse pogosteje odločajo za partnerja, ki lahko vodi celoten proces, od začetnega svetovanja in projektiranja do izvedbe, upravljanja, vzdrževanja in podpore uporabnikom.

    Pri Petrolu skupaj s podjetjem ATET ponujajo celostne rešitve za mobilnost in podjetja vodijo skozi vse faze projekta. Ker gre za kompleksen proces, ki zahteva dobro načrtovanje, se prijavite na Petrolov webinar, na katerem bodo strokovnjaki predstavili konkretne primere, najpogostejše napake in praktične korake za podjetja, občine in organizacije.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

