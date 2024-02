Naprava za razjasnitev prometnih nesreč

V prispevku preberite:

Avtomobili imajo vse več sodobnih tehnologij, ki so voznikom včasih všeč, včasih pa malo manj. Nekatere novosti pa so očem skrite. Mednje sodi snemalnik podatkov, ki bo prišel prav ob prometnih nesrečah. Ta sistem večina imenuje črna skrinjica, saj je podoben tistemu, ki ga poznamo iz letalstva.

Sistem samodejno beleži in shranjuje informacije, povezane s prometno nesrečo. Podatke beleži pred trkom (pet sekund), med njim in po njem (300 milisekund oziroma 0,3 sekunde). V avtomobilski črni skrinjici ni nikoli podatkov o običajni vožnji, niti videa ali zvoka, prav tako nima nobene satelitske ali kakšne druge brezžične povezave. Voznik ali kdorkoli drug je ne more odstraniti ali izključiti.