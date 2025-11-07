Naslednja kitajska znamka v Sloveniji je Zeekr

Zeekr je ena znamk kitajskega globalnega igralca, koncern Geely. Tega smo pri nas najprej spoznali, ko je kupil avtomobilsko del Volva, potem se he pojavil z matično znamo Geely, dodal ime Polestar, zdaj pa je na vrsti še znamke Zeekr, ki po svoje kombinira znanje vseh naštetih, proizvaja pa le povsem elektrilčne model. Pri nas so na prodaj trije, zeekr 7X, zeekr 001 in zeekr X

Zeekr deluje v raziskovalno-razvojnih centrih in oblikovalskih studiih v Göteborgu, Ningbu,

Hangzhouju in Šanghaju. Od začetka delovanja pred štirimi leti, so našli pol milijona kupcev, imajo osem različnim modelov, kot rečeno so vsi električni.

Tako kot kot vsa kitajska imena ima tudi Zeekr ambiciozen načrt širjenja v naslednjih petih letih, med novimi trgi je tudi Slovenija, kjer jih zastopa avtomobilska skupina podjetij SEEAG.

Pri nas smo jih dolga leta poznali po družbi KMGA in predvsem po avtomobilih znamke Kia, v zadnjih letih pa dodajajo vse več znamk skupine Geely. Kot je dejal Cristian Prichea, vodja znamke Zeekr za jugovzhodno Evropo, uvedba znamke Zeekr v Sloveniji predstavlja začetek dolgoročnega in ambicioznega projekta.

Po ceni najbolj dostopen je kompaktni športni terenec zeekr X, uradni se giblje med 330 in 446 km, njegova cena se z zadnjim pogonom in manjšim dosegom začenja pri 39 tisoč evrih. Zeekr 001 je večji, karoserijska zmes karavana in kupeja ima tudi precej večjo baterijo (kjar 100 kWh) in v izvedbi long range doseg do 620 kilometrov. Je seveda dražji, zanj je treba odšteti vsaj 58 tisoč evrov, štirikolesna izvedba ga podraži za 5 tisočakov, posebej športno še za naslednjih 5 tisoč evrov.

Najnovejši model pa je zeekr 7X, srednji veliki križanec, ki ima podobne tehnične značilnosti kot zeekr 001, cenijo ga na vsaj 54 tisoč evrov, to je v izvedbi z zaadnjim pogonom, s štirikolesnim je za 10 tisoč dražji.

Za začetek imajo cilj, da si na trgu električnih avtomobilov ustvarijo 2-odstotni tržni delež, svoje modele dojemajo kot premijske izdelke. Konkretno to pomeni približno 100 avtomobilov na leto, od tega bo 70 odstotkov predstavljal model 7X, 20 odstotkov model X in pa 10 odstotkov model 001.