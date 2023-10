Naslednji Kitajci v Sloveniji

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Na slovenski trg vstopa naslednja kitajska znamka – Geely. Prvi primerki prvega modela z imenom atlas pro so že na voljo v Ljubljani, postopoma bodo zgradili širšo prodajno mrežo.

Geely, ustanovljen leta 1997, je največje zasebno avtomobilsko podjetje. Lastnik Li Shufu, šestdesetletni podjetnik, katerega premoženje ocenjujejo na 19 milijard evrov, se je nekoč ukvarjal s proizvodnjo hladilnikov, sredi devetdesetih je prešel na avtomobile. V Evropi so postali znani leta 2010, ko so od Forda kupili avtomobilsko znamko Volvo, jo okrepili, iz nje kasneje razvili Polestar, tudi Lynk & Co. Doma imajo poleg matične v portfelju še prestižno znamko Geometry, v Aziji Proton, v Evropi pa London Electric Vehicle Company (londonski taksiji) in športni Lotus.

Korporacijo Geely vodi in obvladuje Li Shufu. FOTO: Sun Yilei/Reuters

So manjšinski delničar Mercedesa in Astona Martina, od lani sodelujejo z Renaultom, in sicer v obliki skupne družbe za termične in hibridne motorje. Kot zanimivost, na Kitajskem za Mercedes izdelujejo novo generacijo smarta. Prav tako so lastniki v ZDA ustanovljene družbe Terrafugia, ki se ukvarja z letečimi avtomobili.

Kot rečeno, imajo v korporaciji z uradnim imenom Zhejiang Geely Holding tudi avtomobile, ki nosijo prav matično ime geely. Ti bodo poslej na voljo pri nas, okvirni dogovor so sicer sklenili že lani novembra, a je do ureditve vseh podrobnosti trajalo nekaj časa. Tako kot v celotni jugovzhodni Evropi bo zanje skrbelo podjetje VCAG oziroma Geely Adria. Gre za navezo družb, ki so pri nas in na širšem območju jugovzhodne Evrope, v državah nekdanje Jugoslavije in Albaniji, že doslej predstavljale znamki Kia in Volvo.

V Sloveniji bo sprva na voljo model geely atlas pro, srednje veliki športni terenec (dolg 4,5 metra), poganja ga turbo bencinski motor 1.5 TGDI z močjo 132 kW, ima pa tudi blagi hibridni sistem in jermenski zaganjalnik. Na voljo bo s sprednjim ali štirikolesnim pogonom ter s samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama. Cena se začne pri 29 tisočakih, zatrjevano s precej bogato opremo, prvi avtomobili so že na voljo.

Ponujajo bogato opremo. FOTO: Geely

Po načrtih bo v prvem četrtletju prihodnjega leta slovenska ponudba obogatena z naslednjim modelom, novim, malce manjšim športnim terencem geely coolray, v nadaljevanju leta pa jih bo sledilo še več. Za omembo prodajnih ciljev je še prezgodaj.

Kot pravijo, se intenzivno ukvarjajo s prodajno-servisno mrežo. Dejavnost začenjajo v Ljubljani, na Leskoškovi, s tem prodajnim mestom vred pa nameravajo imeti pri nas šest trgovcev.

Geely ni prvi kitajski proizvajalec, ki se namerava uveljaviti v Sloveniji, kot doslej najresnejši tekmec se je pokazal MG, ki od lani ponuja precej široko prodajno paleto.