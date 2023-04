Nasprotja slovenskega avtomobilskega trga

V prispevku preberite:

Prodaja avtomobilov se je v začetku leta v Sloveniji po letih krize rahlo okrepila, to velja za trg novih kot tudi za uvoz rabljenih. Vzorci in trendi pa so pri prvih drugačni kot pri drugih. Pri novih avtomobilih prevladuje bencinski pogon, pri rabljenih dizelski. Novih električnih vozil se proda več, kot se uvozi rabljenih.

Katere modelske kategorije so najbolj priljubljene, katere izginjajo? Kateri električni model je pri Slovencih najbolj priljubljen? Koliko avtomobilov pride rabljenih iz uvoza in katere znamke so v ospredju?