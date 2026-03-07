Lamborghini: elektrika je tvegan hobi. Ferrari: za vodstvo z novo tehniko

Verjetno je Ferrari najbolj legendaren proizvajalec prestižnih športnih avtomobilov in morda je Lamborghini še vedno njegov največji tekmec. Ko gre za nove smeri, sta ta tekmeca ubrala vsak svojo pot.

Ferrari je nedavno že objavil ime in slike notranjosti svojega prvega popolnoma električnega modela, ki bo naprodaj še letos. To bo ferrari luce, štirivratni gran turismo, s štirimi električnimi motorji, skupno močjo več kot tisoč konjev, baterijo z zmogljivostjo 122 kWh in sposobnostjo polnjenja z močjo 350 kW. Notranjost je pripravil nekdanji Applov oblikovalec Jony Ive in je res svojska, z veliko klasike.

Nasprotno je Lamborghini opustil načrte za proizvodnjo povsem električnih vozil – še leta 2023 so jih napovedali s konceptom lanzador – in se bo namesto tega osredotočil na proizvodnjo priključnih hibridov. Dolgoletni direktor Stephan Winkelmann je za Sunday Times dejal, da je razvoj električnih vozil tvegan in drag hobi in da je zanimanje zanje med njihovimi strankami skoraj nično. Povedal je še, da bo lanzadorja zamenjal priključni hibrid, sicer pa bo podjetje vozila z motorji z notranjim zgorevanjem izdelovalo čim dlje, dokler bo mogoče.

Benedetto Vigna, prvi mož Ferrarija: V industriji bomo še naprej vodilni le, če si bomo upali in če si bomo prizadevali uporabiti novo tehniko. Foto Mike Segar/Reuters

Seveda bo bencinske avtomobile še dolgo in v glavnini izdeloval tudi Ferrari. Toda v Ferrarijevem središču v Maranellu program uvedbe ferrarija luce poteka brez odlašanja, predstavili ga bodo pred koncem maja v Rimu. »Spoštujem Lamborghinijevo (Winkelmannovo) stališče, tako kot sem prepričan, da oni spoštujejo naše, vendar ima vsak svojo strategijo,« je po pisanju portala Quattroruote dejal Ferrarijev prvi možMalce se je vseeno pohvalil, ko je dejal, da so in bodo v industriji vodilni le, če si bodo upali in če si bodo prizadevali uporabiti novo tehniko, kakršnakoli že je, da bi pri tistih, ki ta izdelek uporabljajo, vzbudili nova ali drugačna čustva.

Ferrari je lani prodali 13.640 avtomobilov, za odtenek manj kot leto prej, promet se je povečal na 7,1 milijarde evrov, pod črto so imeli 1,6 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje kotira na borzi, lastniško ga s pretežnim deležem obvladuje skupina Exor, za katero stoji družina Agnelli. Lamborghini je lani prodal 10.747 avtomobilov, še nikoli prej toliko. V prvih devetih mesecih so imeli 2,4 milijarde evrov prometa in nekaj manj kot 600 milijonov dobička iz dejavnosti. Podjetje s središčem v kraju Sant'Agata Bolognese je že vrsto let del velike skupine Volkswagen.