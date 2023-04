Natrij za cenejše baterije

V nadaljevanju preberite:

Električni avtomobili naj bi čez dobro desetletje postali zapoved, a če bodo res, bo treba rešiti še kakšen problem. Pa naj gre za polnilno infrastrukturo, ustrezno pridobivanje električne energije ali pa za pripravo bolj dostopnih električnih avtomobilov. Problem teh je predvsem baterijski sklop, v večini primerov gre za litij-ionske baterije, ki so zaradi uporabe litija, kobalta in niklja drage. Kot nekoliko cenejša rešitev se že pojavlja litij-železo-fosfatna baterija, še ena naslednjih dostopnejših možnosti pa utegne biti natrijeva baterija, pri kateri se izognemo potrebi po litiju.

Natrijevo oziroma natrij-ionsko baterijo je pred letom in pol za komercialno proizvodnjo napovedalo kitajsko podjetje CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), na voljo naj bi bila enkrat letos. CATL je vodilni svetovni igralec tako po količini proizvedenih baterij – obvladuje približno 30 odstotkov vsega svetovnega trga baterij, ki je lani obsegal 300 GWh – kot tudi v razvoju novih rešitev.

Kot nam je razložil Robert Dominko, vodja laboratorija za moderne baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu, v tem primeru v CATL za anodo uporabijo neurejen ogljik in za katodo reducirano obliko berlinskega modrila (ang. prussian white), ki vsebuje natrij, železo, ogljik in dušik. Ta tip baterije razvijajo tudi druga podjetja, na Kitajskem, v ZDA in v Evropi.