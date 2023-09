Ne boste ga našli med cestnimi ali potovalnimi motocikli

Bavarski izdelovalec motociklov v kratkem praznuje stoti rojstni dan, ki ga bodo zaznamovali z novo generacijo tržne uspešnice, potovalnega enduro modela GS, ki ga žene bokserski dvovaljnik in bo s prenovo dobil nekaj kubičnih centimetrov več prostornine. V prihodnjih sezonah bodo prenovo doživeli še drugi iz bokserske družine R, zato je športno-potovalni R 1250 RS še vedno zanimiv nakup. Nenazadnje so mu v letošnji sezoni namenili rahlo prenovo.

Če boste model R 1250 RS iskali na spletnih straneh in želeli sestaviti svojo konfiguracijo, se boste verjetno začudili, da ga ni med modeli, kamor bi ga človek najprej uvrstil – med cestnimi ali potovalnimi motocikli. Ne, imajo ga v športnem razdelku, v družbi najhitrejših hišnih modelov S 1000 RR/XR.

Ob koncu njegovega življenjskega cikla je prišla rahla pomladitev. Maska sledi obliki drugih hišnih modelov, poseben poudarek dajejo prednje vilice v zlati barvi. Bočna linija je lepo povezana, motorni deli in okvir je lepo viden, vse je lično sestavljeno in zadovolji tudi oči opazovalca. Luči so serijsko v led tehniki in ponoči svetijo zelo dobro. Protivetrna zaščita je ročno nastavljiva in dobro ščiti vse do res velikih hitrosti. Vzvratna ogledala nikoli ne tresejo, voznik zelo dobro vidi dogajanje za seboj. Ker je krmilo športno ukrivljeno, sem bil najprej nekoliko skeptičen glede daljše vožnje v tem položaju. Vendar zaradi dobro zasnovanega trikotnika med sedežem, stopalkami in krmilom daljše vožnje niso nobena težava, seveda tudi zaradi samonastavljivega vzmetenja ESA in udobnega sedeža.

BMW je vodilni v motoindustriji, kar zadeva stikala in njihovo ergonomijo. So kakovostna, postavljena ravno na pravem mestu in ponoči tudi osvetljena, uporaba je intuitivna. V veliko pomoč je velik, 6,5-palčni zaslon, ki je po mojem mnenju eden boljših. Na njem je še veliko prostora za različne informacije in vozne parametre, ki jih bo tovarna mogoče sproti, s posodobitvami programske opreme, še dodajala. Posoda za gorivo sledi oblikovni dinamiki in vozniku da čutiti celoten motocikel.

BMW R 1250 RS bo navdušil motoriste, ki si želijo potovalnika s športnim duhom. FOTO: Jan Jolič Lieven

Motorni pogon je že legendaren. Zračno-vodno hlajeni dvovaljni štiritaktni bokser motor z dvema odmičnima gredema v glavi motorja, gnanima prek čelnih zobnikov, z eno izravnalno gredjo in variabilnim vhodnim krmiljenjem odmične gredi zmore spoštljivih 100 kW (136 KM) pri 7750 vrtljajih na minuto. S svojim nežnim potresavanjem, umirjenostjo in izjemnim navorom 143 Nm pri 6250 vrtljajih na minuto zmore in pokaže res veliko, do 100 km/h potrebuje samo 3,3 sekunde. Agregat je tudi bistvo tega modela, poklon tradiciji in dokaz izjemnega inženirskega razvoja. V vseh režimih in prestavah dela enakomerno, ni potrebe po prestavljanju, moči in navora je vedno dovolj, vožnja je enostavna tako po mestu, podeželju ali na avtocesti. Povprečna poraba na testu se je gibala malo čez 5 litrov na 100 kilometrov. Ob 18-litrski posodi za gorivo je dovolj za vsaj 300 kilometrov dosega brez postanka na bencinski črpalki.

ℹ BMW R 1250 RS Zastopnik: BMW Motorrad Slovenija Cena: od 15.650 evrov

Čeprav ima motocikel zajetnih 243 kilogramov, se njegova teža ne čuti, tudi med manevriranjem na mestu ni težav. Med zavitimi ovinki se odlično znajde, težko ga je spraviti iz začrtane smeri, navduši mirnost tudi med zelo hitro vožnjo. Kot celota je motocikel izredno uravnotežen.

Zavore odlično sodelujejo, so izdelek tovarne Brembo, seveda podprte s tehnologijo ABS v nagibu. R 1250 RS je eden boljših predstavnikov športnih potovalnikov, razreda, ki je zaradi poplave modelov potovalnih enduro motociklov po krivici spregledan. Konkurence ima malo, še najbližje mu pridejo moto guzzi V100 mandello, suzuki GSX-S1000 GT, kawasaki ninja 1000 SX in honda NT1100.

Osnovna cena je ugodna, 15.650 evrov, vendar je za nekatere tehnične poslastice treba krepko doplačati. Testni je tako stal slabih 21 tisočakov, kar pa ni malo denarja. V tolažbo tovarna daje triletno tovarniško garancijo.