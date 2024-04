Nega občutljive motoristične opreme

Marec je že postregel s temperaturami, prijaznimi do motoristov, čeprav izkušeni motoristi in strokovnjaki za prometno varnost svetujejo skrajno previdnost na cesti, saj razmere še niso prave. Asfalt je hladen, ceste polne zimskega posipa, pa tudi vozniki avtomobilov še niso vajeni motoristov v prometu. Ne glede na to, ali ste motoristično sezono že začeli ali se nanjo šele pripravljate, vam bodo prav prišli nasveti, kako pravilno vzdrževati motoristična oblačila, obutev in čelado.

Sodobni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo motorističnih oblačil in notranjega oblazinjenja čelad, so običajno tako obdelani, da ne zahtevajo ravno vsakodnevnega čiščenja, a vsaj enkrat na leto bi se že zaradi higienskih razlogov spodobilo, da dobro očistimo motoristično opremo. Če na motociklu preživimo več časa, je seveda priporočljivo pogostejše čiščenje. Kako se ga lotimo, smo vprašali nekaj strokovnjakov in izkušenih motoristov.

Čiščenje usnja zahteva svoj čas. FOTO: Leon Vidic

Voda dela čudeže

Začnimo s čelado, ki je edini zakonsko predpisani kos motoristične zaščitne opreme. Boris Kompare, direktor podjetja Compaco in odličen poznavalec čelad, priporoča, da čelado redno čistimo. Pri tem ne smemo uporabljati čistil za motocikle ali okna, topil in podobnih kemičnih izdelkov, saj lahko poškodujejo zgradbo plastične mase, iz katere je čelada izdelana. »Nikar ne uporabljajte bencina ali razredčila! Naše izkušnje kažejo, da agresivna topila do krhkosti poškodujejo školjko, vizir, mehanizme, prezračevalne šobe …« opozarja Kompare in svetuje, da na školjki zasušeno umazanijo zmehčamo tako, da čez čelado položimo v vodo namočeno krpo (ali papirnate brisače). »Potem uporabite krpo in vodo, morda malce mila. Ne drgnite! Umazanijo z vodo zmehčajte in sperite.«

Usnjeno motoristično obutev negujemo s kremo za usnje. FOTO: BMW Motorrad

Kako očistimo snemljivo in pralno oblazinjenje čelade? Kompare priporoča, da ga operemo na roke, v blagi milnici. »Če oblazinjenje ni snemljivo, se lahko tkanine lotite z namiljeno krtačko ali gobico. Nato jo izplaknite z vodo, nežno ožemite in posušite na soncu in na zraku. Pomembno je, da oblazinjenje res dobro posušite, sicer se lahko v čelado naseli plesen.«

Motoristična oblačila so običajno izdelana iz tehničnega tekstila ali usnja. Predvsem nega usnja je navadno zahtevna, in če jo zaupamo napačnim strokovnjakom, lahko naredimo več škode kot koristi. Prav to se je zgodilo kolegici iz uredništva, ki so ji v čistilnici, kjer naj bi bili specialisti za usnje, dejansko uničili usnjeni motoristični kombinezon. A preden vam zaupamo nasvet dobre poznavalke usnja, se pomudimo še pri oblačilih iz tehničnega tekstila. Strokovnjaki za motoristična oblačila iz motocentra AS Domžale priporočajo, da za tehnični tekstil uporabljamo tekoči prašek za najzahtevnejše tkanine: »Obvezno peremo pri največ 30 stopinjah Celzija in brez mehčalca. Pred pranjem nujno odstranimo vse ščitnike. Kadar peremo tehnično bolj dovršene trislojne jakne, pa je treba odstraniti tudi zaščitno membrano. To le nežno obrišemo z vlažno krpo, saj običajno ni v stiku s kožo, niti ni izpostavljena zunanjim vplivom.«

Usnje najraje po kavbojsko

Perilo iz merino volne pod usnjenim kombinezonom prepreči ali vsaj omili razvoj neprijetnih vonjav. FOTO: Hope's Bivouac

Ana Annini Ivanič iz ljubljanske usnjene galanterije Annini ima večdesetletne izkušnje z izdelovanje usnjenih izdelkov, tudi motorističnih jaken in brezrokavnikov, zato je pravi naslov za nasvete, kako se pravilno lotimo čiščenja usnjenih motorističnih oblačil. Kot pravi, usnje redno negujemo tako, da ga premažemo s sredstvom za nego usnja. »Sama uporabljam umetno slonovo mast, dobra je tudi krema za roke ali pa oljčno olje,« pojasni in doda, da to velja predvsem za gladko usnje, iz kakršnega je običajno motoristična oprema.

Kako se torej lotimo čiščenja usnja? Sogovornica je usnjena oblačila zaupala mojstru iz Ribnice, ki je imel poseben pralni stroj za usnjena oblačila in je uporabljal posebne preparate. »Žal se je pred časom upokojil in za zdaj nisem našla čistilnice, ki bi ji zaupala usnje v čiščenje,« pravi in nadaljuje: »Alternativa je škaf mlačne vode z malo milnice, v katero potopiš usnjeni kombinezon. Usnje je namreč kot naša koža in v resnici ni tako občutljivo za vodo, kot zmotno mislimo. Nenazadnje so kavboji v usnjenih oblačilih hodili po dežju in plavali v vodi, pa se usnju ni nič zgodilo. Edino po stiku z vodo so ga dobro namazali z mastjo, da je ostalo mehko.« Ključno je, poudarja, da usnje pravilno posušimo. »Nikoli ga ne sušimo na soncu ali v bližini grelnih teles. Najbolje je, da ga obesimo na obešalnik in pustimo, da se v nekaj dneh posuši pri sobni temperaturi. Nato ga še dobro premažemo z mastjo,« pojasnjuje Ana Annini Ivanič. Opozori še, da moramo usnjena oblačila vedno shranjevati v zračnem prostoru in nikoli v plastičnih vrečah, sicer se lahko razvije plesen, ki se je navadno ne znebimo več.

Nega in vzdrževanje motoristične jakne. FOTO: Leon Vidic

Naše izkušnje z vzdrževanjem Veliko izkušenj z vzdrževanjem motoristične opreme imamo tudi v naši moto redakciji. Tokrat nam je svoj recept za nego in vzdrževanje predstavil kolega Jan Jolič Lieven. Pred vsako motoristično sezono z velikim veseljem vzamem iz omare motoristična oblačila in jih pregledam, zložim skupaj ter preverim njihovo stanje. Ta navada mi je prišla v kri, ker ni hujšega, kot da motorista preseneti več dni lepega vremena s prijetnimi temperaturami, motor ima pripravljen, oblačila pa umazana, zapackana, mogoče celo potrebna popravila. V hladnih dneh oblečemo toplo perilo, lahko isto, kot ga imamo za smučanje. To je preprosto za vzdrževanje, enostavno za pranje in sušenje. Druga oprema je za vzdrževanje zahtevnejša. Najbolje je najprej preveriti navodila proizvajalca in se jih tudi držati. Dobra navada je, da jih spravimo v mapo z navodili, da jih ob bolj zapletenih primerih hitro najdemo. Prav tako jih imejmo s seboj, ko oddamo opremo v čistilnico, tam jih pokažemo in jih lahko preslikajo, da opremo očistijo skladno z navodili. Preverjena podjetja imajo dobro poprodajno pomoč kupcem. Ko se znajdemo v zagati, nam znajo odgovoriti hitro in ustrezno. Moderni in tehnični materiali zahtevajo ustrezno obravnavo in nego, da ohranijo svoje lastnosti čim dlje časa. Včasih s pranjem v pralnem in sušenjem v sušilnem stroju naredimo več škode kot koristi. Obvezno moramo pred pranjem odstraniti vso zaščitno opremo, ki je del oblačil, saj bi se ta lahko poškodovala ali deformirala. Pa še to: vsaka oprema se z intenzivno uporabo sčasoma obrabi. Kot povsod tudi tu velja, da kolikor plačaš, toliko dobiš. Jan Jolič Lieven

Nosimo perilo iz merina

Vseeno pogosto pranje usnja ni priporočljivo, zato je tehnično spodnje perilo odlična rešitev, da preprečimo usmraditev usnjenih motorističnih oblačil. Najbolj učinkovito je perilo, izdelano iz merino volne, ki ima naravno lastnost, da se ne usmradi tako hitro kot tisto iz umetnih vlaken in bombaža. »Seveda je pogoj za to, da perilo iz merina čez noč vsaj prezračimo in pustimo materialu, da se spočije in osveži,« pravi navdušena motoristka Nada Dragutinovič, sicer ustanoviteljica slovenske blagovne znamke izdelkov iz 100-odstotne merino volne Hope's Bivouac. »Če bomo isti kos perila nosili nepretrgoma več dni, se bo tudi to usmradilo in vonj se bo prenesel še na usnjeni kombinezon. Iz lastnih izkušenj, pridobljenih na motorističnih potepanjih, vem, da je najbolje imeti s seboj dva kompleta perila in majic iz merina. Medtem ko en komplet nosimo, se drugi zrači. Tako bo usnjeni kombinezon zagotovo ohranil vonj po usnju.« Doda še, da omenjene lastnosti veljajo za oblačila iz 100-odstotnega merina. Če je delež merino volne v tkanini manjši, te lastnosti niso tako izrazite.

Nega motoristične obutve in rokavic je odvisna od uporabljenih materialov. Če so rokavice iz usnja, veljajo podobni nasveti kot pri usnjenih oblačilih, če so izdelane iz tekstila, pa podobni kot pri tekstilnih kombinezonih. Usnjene škornje čistimo s krtačko in po potrebi z blago milnico. Predvsem jih pogosto namažemo z mastjo za usnje. Za ohranjanje svežine notranjosti obutve lahko posežemo celo po posebnih preparatih, ki vsebujejo probiotike. Važno je predvsem, da obutvi omogočimo počitek v zračnem prostoru.