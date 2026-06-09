Nekoč so nastajali v Angliji, zdaj bodo v Španiji

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    MG je po tržnem deležu ena najmočnejših kitajskih znamk v Evropi. FOTO: MG
    Gašper Boncelj
    9. 6. 2026 | 05:00
    3:28
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    MG je bila nekoč kar ugledna britanska znamka manjših športnih avtomobilov, ki pa je tako kot skoraj vsa avtomobilska imena z Otoka pred leti omagala. Ime in znak je kupil kitajski SAIC in na Kitajskem izdelana vozila začel prodajati v Evropi. Zdaj jih bo tukaj tudi izdeloval. Kot je podjetje Saic (Shanghai Automotive Industry Corporation) objavilo te dni, bodo v Španiji, in sicer v galicijskem pristaniškem mestu Ferrol, za 200 milijonov evrov postavili novo tovarno, v njej bo delalo dva tisoč ljudi. Obratovati bo začela leta 2028, uvodna letna proizvodnja znamke MG pa bo 120 tisoč vozil. MG je leta 1924 ustanovil William Morris, podjetje, ki smo si ga nekoč najbolj zapomnili po malem športnem modelu MG TF, je pred leti omagalo, Saic pa ga je oživil. MG v kitajski izvedbi je bil tudi ...
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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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