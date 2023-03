Nemška visoka družba

Pisalo se je leto 1977, ko je BMW predstavil prvo generacijo svoje največje in najprestižnejše limuzine serije 7. Sedmice so bile že od nekdaj znanilke novih tehnologij v svetu avtomobilizma in tudi nova, že sedma generacija sedmice zapovrstjo se ponaša s čim novim v svojem segmentu – recimo z vrati, ki se sama odpirajo in zapirajo. Obenem je nova generacija na voljo tudi v popolnoma električni izvedbi i7.

Zunanje poteze nove sedmice sledijo smernicam, ki jih je znamka zastavila za svoje luksuzne modele. Sicer pa je sedmica v primerjavi z najdaljšo različico predhodnice zrasla v dolžino za 13 cm, njena medosna razdalja pa je s 3215 mm prav tako 5 mm daljša. Notranjost je prestižna in udobna, uporabljeni materiali so trajnostno naravnani.

Notranjost »sedmice« je v znamenju visokega prestiža. FOTO: Žiga Intihar

Za doplačilo je tu še zabava za potnike na zadnjih sedežih – 79,5-centimetrski panoramski zaslon na dotik z razmerjem stranic 32: 9 in ločljivostjo 8K, ki se spusti iz stropne obloge, in prostorskim zvočnim sistemom Bowers & Wilkins z zvočniki, kar so pri BMW poimenovali BMW Theatre Screen.

Največ zanimanja je pri nas še vedno za dizelsko izvedbo. FOTO: Žiga Intihar

Kako je s pogonom? Pri nas bodo na voljo dizelska različica 740d xDrive (220 kW največje moči), za katero je po besedah uvoznika znamke največ zanimanja med slovenskimi kupci, dva priključna hibrida 750e xDrive (360 kW) in osemvaljni 760e xDrive (420 kW) ter seveda električni i7 xDrive60 s 400 kW največje moči. Zadnji ima baterijo z zmogljivostjo 102 kWh in uradni doseg od 590 do 625 kilometrov.

Slovenski uvoznik je na našem trgu prodal že 33 novih sedmic, večinoma dizelskih izvedenk, ki so tudi cenovno najugodnejše – zanje odštejemo od 116.700 evrov dalje. Za električno i7 pa moramo imeti na bančnem računu slabih 140 tisočakov.

Druga novost je prenovljen športni terenec X7. Na voljo so izvedenke z blagohibridno tehnologijo in štirikolesnim pogonom. Najprej je tu dizelski šestvaljnik z 259 kW največje moči, sledi mu bencinski šestvaljnik z 280 kW in bencinski osemvaljnik s 390 kW.

Prenova poleg nekaj kozmetičnih popravkov zunanjosti prinaša tudi osveženo notranjost. Najbolj očitna je predvsem vgradnja operacijskega sistema različice 8, ki prinaša lažjo uporabo in dodatne digitalne storitve, a obenem umika številna klasična stikala in vrtljive gumbe, s katerimi je bila nastavitev klimatske naprave bistveno intuitivnejša (in varnejša).

X7 je zajeten, zmogljiv in drag športni terenec. FOTO: Žiga Intihar

Serijsko je X7 opremljen s tremi vrstami sedežev za sedem oseb, pri čemer so tisti v tretji vrsti bolj zasilne narave – vsaj za sedenje odraslih. Opcijsko pa lahko za drugo vrsto naročimo dva komfortna sedeža – tako imamo na voljo le šest sedežev.

Dvodelna vrata prtljažnika z električnim pogonom ter prostoročnim odpiranjem in zapiranjem obeh kril so zdaj standardno na voljo v paketu komfortnega sistema dostopa. V prtljažni prostor lahko naložimo do 2120 litrov. Vstopni model X7 xDrive40d z dizelskim agregatom stane 107 tisočakov, najzmogljivejša izvedenka z bencinskim V8 motorjem X7 M60i xDrive pa 136.200 evrov.