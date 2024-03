Ford bronco ali neukročeni ameriški žrebec

V prispevku preberite:

Fordov produktni vodja Donald N. Frey je v zgodnjih šestdesetih letih dal idejo, da bi ustvarili Fordovo terensko vozilo, konkurenčno takratnim terencem na trgu, Jeepovemu CJ-5, scoutu podjetja International Harvester in Toyotinemu. Taisti Frey je menda kriv tudi za nastanek športnega forda mustanga.

Tako je nastal bronco – ime v angleščini pomeni neukročenega konja –​ prva generacija je prišla v avtomobilske salone leta 1965. Danes je, z nekaj prekinitvami, na trgu šesta generacija, ki je tržni debi po 25 letih premora doživela leta 2021.

Novi bronco, ki je v ZDA na voljo v dvo- in štirivratni izvedbi, sprva ni bil mišljen za evropski trg, a so si pri Fordu očitno premislili in ga lani vključili v evropsko ponudbo, decembra je prispel tudi na slovenski trg. Na žalost ljubiteljev znamke ima na tej strani Atlantika dvojno ceno – slovenski kupec bo zanj odštel dobrih 92 tisočakov, v ZDA, kjer stane preračunano slabih 50.000 evrov, pa si ga lahko brez večjega odrekanja privoščijo pripadniki višjega srednjega sloja.

V primerjavi z danes modnimi vozili​ SUV je bronco v zasnovi kleni terenec, še posebej če ga obujemo v primerne terenske pnevmatike. Zato je vožnja z njim na trenutke robata in vetrni piš pri avtocestni hitrosti več kot slišen. Takole čez palec bi si upali reči, da kupci, ki so pripravljeni za avtomobil odšteti okoli sto tisočakov, pričakujejo več udobja pri vožnji, kot ga lahko ponudi bronco. Seveda se lahko motimo.