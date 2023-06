Sveže subvencije za električne avtomobile

Eko sklad je včeraj v uradnem listu objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za nakup novega ali rabljenega električnega avtomobila brez izpustov ogljikovega dioksida ponuja do 6500 evrov nepovratne finančne spodbude, skupaj je na voljo 8,5 milijona evrov.

Predmet javnega poziva za občane so nepovratne finančne spodbude za nakup vozil na električni pogon, ki jih bo prejemnik spodbude obdržal v lastništvu najmanj dve leti. Skupaj ima sklad za ta namen pripravljenih 6 milijonov evrov. V javnem pozivu za pravne osebe ima Ekosklad pripravljenih 2,5 milijona evrov, pogoji pa so podobni kot za občane.

Najvišji znesek spodbude, to je 6500 evrov, je mogoče prejeti za nakup novega električnega vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika oz. vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in skupno vrednostjo do 35.000 evrov. Če je skupna vrednost nakupa tovrstnih vozil od 35.000 do 65.000 evrov, se spodbuda zniža na 4500 evrov.

Za rabljena vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika oz. vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone je predvidene 3000 evrov spodbude v primeru vrednosti nakupa do 30.000 evrov ter 2000 evrov v primeru vrednosti nakupa nad 30.000 evrov. Nepovratno spodbudo v višini od 300 do 1500 evrov pa je mogoče prejeti za nakup novega štirikolesnega, trikolesnega ter dvokolesna vozila na električni pogon.

Pogoj je, da je vozilo kupljeno po letošnjem 1. maju, vloge pa do zaprtja razpisa sprejema Eko sklad, ki ima na svojih spletnih straneh tudi objavljene vse obrazce.