Nova podoba in znani pogoni

Hyundai je model kona poslal na trg konec leta 2017, ko je bilo treba loviti trend malih križancev in ga je pripravil na osnovi modela i20. Kar uspešen je bil, danes jih je na naših cestah že 3300. Zdaj je kona povsem nova, večja, bolj prepoznavna in – kako nepresenetljivo – dražja.

S 435 centimetri je kona letnika 2023 za 17 centimetrov daljša od predhodnice, tudi širša in nekoliko višja. Doslej je bila po merah skoraj enaka še enemu hišnemu križancu, modelu bayon, ki je prišel na trg pred dvema letoma, zdaj se bolj smiselno umešča med slednjega in večjega tucsona.

Ko govorimo o oblikovanju, korejski avtomobili že dolgo niso več sivi miški, ki smo jih prepoznali kvečjemu po ugodni ceni, modeli kot tucson, bayon, ioniq 5, ioniq 6 in zdaj tudi nova kona so jasno prepoznavni, a obenem dovolj različni. Pri tokratni koni je dizajn narekovala njena električna pogonska izvedba, ki sicer ni edina, a avtomobil ima spredaj vselej zelo zaprto masko in zelo tanek pas enovitih luči. Podoben minimalizem so ubrali zadaj, od strani pa z velikimi plastičnimi obrobami blatnikov in vrat deluje nekako robustno.

Notranjost je všečna, udobna, tudi z veliko opreme za udobje in varnost. Na voljo bo digitalni ključ, da boste avto lahko odpirali s pametnim telefonom. FOTO: Gašper Boncelj

Znotraj je zelo nova za volanom, kjer boste na ukrivljenem podolgovatem prikazovalniku, ki ga sestavljata dva zaslona, prepoznali nekaj elementov iz modelov ioniq 5 in 6. Na srečo je pod zaslonom še nekaj najpomembnejših vrtljivih gumbov. Sedi se spredaj dobro, tudi zadaj solidno, naslonjala tam žal nimajo vzdolžnega pomika, a se lahko ob podiranju pohvalijo z ugodnim razmerjem 40/20/40, kar je danes redko.

Zadnja klop se pohvalno podre v razmerju 40/20/40. FOTO: Gašper Boncelj

Kot rečeno, je bila kona zasnovana predvsem z mislijo na električno izvedbo, torej nekaj več podatkov najprej o tej. Ima električni motor z nekoliko večjo močjo kot doslej (glede na izvedbo 114 ali 160 kW), ta žene sprednji kolesi. V prvem primeru ima baterijo z zmogljivostjo 48 kWh, kar je malce več kot doslej, v drugem je ta kot doslej 65 kW. Pri slednji je največji doseg lahko 490 kilometrov, kar je seveda tovarniška navedba, ki jo bo treba preveriti v praksi. Upamo, da bo poraba vsaj tako, če ne bolj ugodna kot v dosedanji električni koni.

V izvedbi z električnim in hibridnim pogonom je ročica menjalnika ob volanu, tako je med sprednjima sedežema veliko prostora za odlaganje. FOTO: Gašper Boncelj

Ročica samodejnega menjalnika je ob volanu. Foto Gašper Boncelj

Poleg električnega motorja bo še naprej in pri nas najprej na voljo ponudba »klasične« pogonske tehnike, s katero merijo na več kupcev. Tu ni revolucije, te pogone že poznamo in so preneseni iz dosedanjega modela. V ospredju se zdi samopolnilni hibrid, ki združuje 1,6-litrski bencinski štirivaljnik in manjši električni motor (77 kW ter 32 kW), za prenos prav tako na sprednji kolesi skrbi šeststopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama, ki ima prav tako kot električna izvedba ročico za pretikanje po voznih programih ob volanskem obroču in tako enako veliko prostora za odlaganje v sredinski konzoli. Obstaja še povsem bencinska izvedba, in sicer 1-litrski trivaljnik (moč 88 kW) pa še 1,6-litrski štirivaljni motor (moč 145 kW), ki imata v osnovi ročni menjalnik, na voljo pa je tudi sedemstopenjska avtomatika. Močnejši motor ima lahko štirikolesni pogon.

Najprej je na voljo kot bencinski hibrid ali le z bencinskim motorjem. FOTO: Gašper Boncelj

Že vstopna cena nove kone z najmanjšim bencinskim motorjem znaša konkretnih 26 tisoč evrov, za tistega z večjo prostornino je treba plačati vsaj 28 tisoč, samodejni menjalnik jo podraži še za dva tisočaka. Hibrid velja najmanj 32 tisoč evrov. Letos naj bi prodali 200 vozil. Električna izvedenka bo dosegljiva oktobra ali novembra, takrat bodo znane tudi cene.