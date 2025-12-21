Nova prihodnost enoprostorcev ali zgolj futuristični sanje?

Enoprostorci kot poudarjeno praktični družinski avtomobili so bili nekoč uspešnica in vrsto let pomemben del evropskega trga. Potem so jih začeli izpodrivati športni terenci, tudi s spodbudo industrije, ki je slednje raje prodajala, saj so dražji in prinesejo več zaslužka. A zdaj je ta del trga obupno zasičen in se je nujno spomniti česa novega ali pač »starega«. Citroën s svojim konceptom elo razmišlja v tej smeri.

Citroën elo je dolg 4,1 metra, komaj kaj je daljši od aktualnega citroëna C3, na osnovi katerega je pripravljen. Ima dva para drsnih vrat, ob električnem pogonu pa maksimalno izkoriščen notranji prostor. Marketinška navedba pravi, da elo ne zagovarja načela, naj se stranka prilagodi svojemu vozilu, temveč naj se vozilo prilagodi njenim potrebam. Do kratice za ime so prišli na dokaj zapleten način, sestavljajo jo druge črke angleških besed rest, play, work, počivati, se igrati, delati.

Koncept ima v osnovi štiri sedeže, voznikov je spredaj na sredini, zadaj so trije. Voznikov se lahko obrne nazaj, ko avtomobil pač ne vozi, ob njem se lahko postavita še na vsaki strani eden. Zelo pokončno vetrobransko steklo in domiselni vmesnik mu po zatrjevanju snovalcev omogočata povsem nov občutek vidljivosti. Potniki na zadnjih sedežih imajo na voljo ogromno prostora. Mogoče ga je preoblikovati tudi v spalni prostor za dva.

Notranjost je zelo prilagodljiva, pri enkratnem konceptu si je mogoče zamisliti marsikaj. FOTO: Citroën

Saj vemo, da je v konceptu vse mogoče, a tudi če bi bila notranjost v realnem avtomobilu malce manj futuristična, bi lahko bil takšen avtomobil zelo uporaben. Kot je za Automotive News Europe dejal še dokaj nov izvršni direktor Citroëna Xavier Chardon, bi elo lahko vdihnil novo življenje v segment enoprostorcev: »Čas je, da to kategorijo popeljemo v prihodnost.«

Dodal je, da enoprostorci niso mrtvi, kar je komaj res, oziroma je tako, da jih na trgu lahko iščemo z lučjo. Volkswagen denimo še prodaja tourana, BMW in Mercedes še imata modela serije 2 active tourer in razreda B, nekaj je avtomobilov, ki se deklarirajo za SUV, pa so jim malce podobni, na primer dacia jogger ali peugeot 5008. Lexus ima po novem velikega prestižnega enoprostorneža LM. Potem pa se ponudba enoprostorcev že bolj ali manj konča.

O tržnem deležu je sploh težko govoriti. Ko so bili enoprostorci na vrhuncu, marsikatera znamka jih je imela več v različnih velikostnih razredih, so v Evropi skupaj predstavljali 15 odstotkov avtomobilske prodaje, v zanje rekordnem letu 2006 so jih po podatkih analitične družbe Inovev na starem kontinentu prodali kar 2,3 milijona.

Citroën, ki je bil nekoč skupaj z Renaultom eden od začetnikov teh avtomobilov, v modelski paleti trenutno nima nobenega. Pa vemo, kako zelo je bil recimo uspešen legendarni citroën xsara picasso, še danes jih pri nas vozi več kot 6000. Tudi njegova naslednika sta imela kar nekaj kupcev. Renault sicer ima modele z imeni enoprostorcev, toda scenic in espace danes v smislu prostornosti nista niti približno tisto, kar sta bila nekoč. Največ enoprostorcev je imel Ford, v nekem trenutku kar pet, tudi oni danes nimajo nobenega.