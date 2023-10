Nove električne polnilnice na letališču Jožeta Pučnika

Fraport Slovenija in Petrol sta na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana odprla sklop električnih polnilnic, na katerih bo hkrati mogoče polniti osem vozil. V garažni hiši letališča že dlje časa delujeta dve polnilnici za električna vozila, odslej pa bodo porabnikom ponudili dodatnih osem polnilnih mest na zunanjem parkirišču v neposredni bližini novega potniškega terminala. Na zunanjem parkirišču P1 so tako postavili tri javne polnilnice na izmenični tok z največjo močjo 22 kilovatov, na vseh skupaj je šest polnilnih mest. Postavili so tudi zelo hitro polnilnico z enosmernim tokom in močjo 150 kilovati, ta ima dva priključka.

Fraport Slovenija in Petrol sta investicijo izpeljala v okviru evropskega projekta MULTI-E, katerega glavni cilj sta med drugim razvoj storitev mobilnosti in razvoj polnilne infrastrukture za električna vozila. To območje naj bi bilo pripravljeno na nadaljnjo širitev, in sicer z dodatnimi tremi 22-kilovatnimi polnilnicami in eno zelo hitro polnilnico z močjo 150 KW, skupno bi to pomenilo še osem polnilnih mest. Temu bi potem že skoraj lahko rekli polnilni park.