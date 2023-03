Novi fantje v avtomobilizmu ne speljujejo enostavno

V nadaljevanju preberite:

Ko se je v avtomobilizmu začelo več govoriti o električnem pogonu, se je v javnosti pojavila tudi kopica novih imen, ki so računala na bolj ali manj hiter uspeh. Tudi z razlago, da so električni avtomobili po svoje bolj preprosti, da imajo manj sestavnih delov in podobno. A ni tako enostavno. Poglejmo nekaj primerov mladih podjetij, ki so prav pred kratkim poročala o svojih

Lani je bila odmevna novica o novem nemškem proizvajalcu električnih avtomobilov z imenom Sono Motors, predvsem zato, ker so pripravili izdelek, ki naj bi imel po svoji površini kar največjo možno količino sončnih celic. Javnosti so se na široko predstavili junija v Münchnu, kjer so prikazali model sion, kompaktni električni avtomobil, ki ima veliko ploščatih površin, na njih pa je razporejenih nekaj sto sončnih celic, ki naj bi mu zagotavljale kar nekaj dodatne električne energije. Sion je bil pripravljen z baterijo z zmogljivostjo 54 kWh, ki mu je sama po sebi omogočala doseg okoli 300 kilometrov. Ta solarni avtomobil naj bi stal za današnje razmere dokaj sprejemljivih 30 tisoč evrov, izdelovati naj bi ga začeli v drugi polovici letošnjega leta na Finskem pri podjetju Valmet.

A to se ne bo zgodilo.