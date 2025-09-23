Novi mercedes CLA najprej na elektriko, kmalu še kot hibrid

Mercedes CLA nove generacije je zdaj nared tudi za slovenski trg. To je prvi model z modularne osnove MMA, ki ji angleško rečejo electric first, res najprej prinaša električni pogon, a za njim tudi hibridnega.

CLA je pripravljen v doslej tretji izvedbi, za tri centimetre je daljši od predhodnika, dolg je 472 centimetrov. Ima zadnji in še sprednji prtljažnik, ki je precej prostoren. V notranjosti izstopa zaslon, ki obsega dva velika ekrana.

Najprej bo CLA na voljo z električnim motorjem z močjo 200 (zadnji pogon) ali 250 kW (štirikolesni pogon), najzmogljivejšo baterijo s 85 kWh in katodo iz nikelj-kobalt-manganovega oksida (NMC). Doseg je uradno 792 kilometrov. Pripravljen je na 800-voltni električni arhitekturi. Najhitrejše polnjenje z enosmernim tokom je z močjo 320 kW. Od oktobra bo na voljo tudi cenejša vstopna izvedba s precej manjšo baterijo (58 kWh) s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP).

Konec leta pride na trg še hibridna izvedenka, ki združuje bencinski motor in manjšega električnega. Ta pogon bo ravno nasprotno kot pri električni izvedbi v osnovi sprednji, lahko bo tudi štirikolesni. 1,5-litrski štirivaljni turbo bencinski motor bo imel, odvisno od izvedbe, moč od 100 do 170 KW in še električno pomoč z močjo 25 kW. Dizelskega pogona ne bo več.

Električni CLA stane z zmogljivejšo baterijo od 55 tisoč evrov naprej, če ima štirikolesni pogon, pa za odtenek manj kot 65 tisoč. Z manjšo baterijo bo stal 45 tisočakov. Seveda se v obeh primerih odšteje še subvencija. Cena hibridne izvedbe bo znana kasneje.

V polnem letu naj bi prodali 150 vozil, od tega približno tretjino električnih, dve tretjini hibridnih. Pozneje bo na voljo še karavanska izvedenka CLA shooting brake, ki ima predvsem še večji prtljažnik. Prav tako bo čez čas na voljo izvedba s srednje veliko baterijo (72 kWh), leta 2027 pa še posebej zmogljiva različica AMG.

Nova osnova za manjše avtomobile MMA, kar je kratica za Mercedes Modular Architecture (Mercedesova modularna platforma), je pripravljena še za kak model, predvidoma bosta to športna terenca GLA in GLB. Ne bo pa novih izvedenk razreda B in A. Dosedanji mercedes B bo v prodaji še do konca leta, mercedesa A pa bodo izdelovali in prodajali še vsaj celotno prihodnje leto.