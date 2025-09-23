  • Delo d.o.o.
    Avtomobilno

    Novi mercedes CLA najprej na elektriko, kmalu še kot hibrid

    CLA in njegov pogonski dualizem. Električni najprej, a bolj računajo na hibrida.
    Mercedes CLA je uvodoma kupejevsko usločena kombilimuzina, pride še karavanska izvedba shooting brake. FOTO: Gašper Boncelj
    Galerija
    Mercedes CLA je uvodoma kupejevsko usločena kombilimuzina, pride še karavanska izvedba shooting brake. FOTO: Gašper Boncelj
    Gašper Boncelj
    23. 9. 2025 | 05:00
    A+A-

    Mercedes CLA nove generacije je zdaj nared tudi za slovenski trg. To je prvi model z modularne osnove MMA, ki ji angleško rečejo electric first, res najprej prinaša električni pogon, a za njim tudi hibridnega.

    CLA je pripravljen v doslej tretji izvedbi, za tri centimetre je daljši od predhodnika, dolg je 472 centimetrov. Ima zadnji in še sprednji prtljažnik, ki je precej prostoren. V notranjosti izstopa zaslon, ki obsega dva velika ekrana.

    Najprej bo CLA na voljo z električnim motorjem z močjo 200 (zadnji pogon) ali 250 kW (štirikolesni pogon), najzmogljivejšo baterijo s 85 kWh in katodo iz nikelj-kobalt-manganovega oksida (NMC). Doseg je uradno 792 kilometrov. Pripravljen je na 800-voltni električni arhitekturi. Najhitrejše polnjenje z enosmernim tokom je z močjo 320 kW. Od oktobra bo na voljo tudi cenejša vstopna izvedba s precej manjšo baterijo (58 kWh) s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP).

    Konec leta pride na trg še hibridna izvedenka, ki združuje bencinski motor in manjšega električnega. Ta pogon bo ravno nasprotno kot pri električni izvedbi v osnovi sprednji, lahko bo tudi štirikolesni. 1,5-litrski štirivaljni turbo bencinski motor bo imel, odvisno od izvedbe, moč od 100 do 170 KW in še električno pomoč z močjo 25 kW. Dizelskega pogona ne bo več.

    Električni CLA stane z zmogljivejšo baterijo od 55 tisoč evrov naprej, če ima štirikolesni pogon, pa za odtenek manj kot 65 tisoč. Z manjšo baterijo bo stal 45 tisočakov. Seveda se v obeh primerih odšteje še subvencija. Cena hibridne izvedbe bo znana kasneje.

    V polnem letu naj bi prodali 150 vozil, od tega približno tretjino električnih, dve tretjini hibridnih. Pozneje bo na voljo še karavanska izvedenka CLA shooting brake, ki ima predvsem še večji prtljažnik. Prav tako bo čez čas na voljo izvedba s srednje veliko baterijo (72 kWh), leta 2027 pa še posebej zmogljiva različica AMG.

    Nova osnova za manjše avtomobile MMA, kar je kratica za Mercedes Modular Architecture (Mercedesova modularna platforma), je pripravljena še za kak model, predvidoma bosta to športna terenca GLA in GLB. Ne bo pa novih izvedenk razreda B in A. Dosedanji mercedes B bo v prodaji še do konca leta, mercedesa A pa bodo izdelovali in prodajali še vsaj celotno prihodnje leto.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    INR dolgoročna alternativa depozitom in nepremičninam

    Individualni naložbeni računi (INR) so priložnost za Slovence, saj so odlična izbira za vse generacije vlagateljev, poudarja Igor Štemberger iz Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Strah in pohlep pri vlaganjih pomagata, lahko pa tudi škodita

    Ljudje iz bančnih depozitov na trg kapitala običajno vstopajo previdnom vroče zgodbe pa še vedno preveč vabljive.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Posojila niso edini način financiranja

    Zasebni dolg je lahko priložnost za podjetja, ki po razvoju inovacije zastanejo, ker ne dobijo kredita.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    mercedeselektrčni avtomobiliHibridni pogon

    Novice  |  Svet
    Preiskava

    Neznani droni ohromili zračni promet v Københavnu in Oslu

    Na Danskem in Norveškem so opazili drone. Ni jasno, ali so bili ruski.
    23. 9. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nova odločitev

    Večerna oddaja Jimmyja Kimmla se vrača že nocoj

    »V zadnjih dneh smo se z voditeljem večkrat sestali in se po več pogovorih odločili, da oddajo vrnemo,« je sporočila družba Disney, lastnica mreže ABC.
    23. 9. 2025 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dejan Radičević

    Glasbeni producent o slovenskem bendu, v katerega sprva nihče ni verjel

    Dejan Radičević, ki je med drugim odkril Siddharto, se je razgovoril o svojem delu in tistem nekaj, zaradi česar zvezde izstopajo iz množice.
    23. 9. 2025 | 06:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Amanda Svensson

    Veličasten roman, posvečen možganom

    Švedska pisateljica je osupnila z izvrstno stkanim romanom o družini. Pisala ga je šest let. Leta 2023 je bil v izboru za nagrado booker.
    Zdenko Matoz 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    INR dolgoročna alternativa depozitom in nepremičninam

    Individualni naložbeni računi (INR) so priložnost za Slovence, saj so odlična izbira za vse generacije vlagateljev, poudarja Igor Štemberger iz Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dejan Radičević

    Glasbeni producent o slovenskem bendu, v katerega sprva nihče ni verjel

    Dejan Radičević, ki je med drugim odkril Siddharto, se je razgovoril o svojem delu in tistem nekaj, zaradi česar zvezde izstopajo iz množice.
    23. 9. 2025 | 06:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Amanda Svensson

    Veličasten roman, posvečen možganom

    Švedska pisateljica je osupnila z izvrstno stkanim romanom o družini. Pisala ga je šest let. Leta 2023 je bil v izboru za nagrado booker.
    Zdenko Matoz 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    INR dolgoročna alternativa depozitom in nepremičninam

    Individualni naložbeni računi (INR) so priložnost za Slovence, saj so odlična izbira za vse generacije vlagateljev, poudarja Igor Štemberger iz Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
