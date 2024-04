Novi potniški kombi z značko modrega ovala

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ford je po tovorni različici nove generacije enotonskega dostavnika transit custom v Slovenijo pripeljal tudi potniški kombi tourneo custom, ki utegne biti zanimiv nakup ne le za poslovno uporabo, ampak tudi za večje družine in aktivne ljudi.

Fordovi inženirji so za novinca povsem na novo zasnovali platformo vozila, ki med drugim zagotavlja nižjo višino tal in novo integrirano stransko stopnico za lažje vstopanje in natovarjanje. Dopolnjuje jo še največja odprtina za drsna stranska vrata v tem segmentu. Nova platforma, ki omogoča enostavno uporabo različnih pogonskih sklopov, pri številnih različicah zagotavlja tudi manjšo skupno višino, pod dvema metroma. V teh izvedbah bo mogoče zapeljati v garažo ali večnadstropno parkirišče.

Nova ureditev armaturne plošče FOTO: Blaž Kondža

Kot pravijo predstavniki znamke, novinec prinaša najobsežnejšo ponudbo različic in je na voljo z najnovejšo generacijo dizelskih motorjev z močjo 100, 110 in 125 kW v kombinaciji z novim učinkovitim osemstopenjskim samodejnim ali šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Novost je tudi možnost štirikolesnega pogona, in sicer pri 100- in 125-kilovatnem dizlu s samodejnim menjalnikom. Če vam je ljubši ročni menjalnik, lahko pri dizelskih motorjih s 100 in 110 kW moči izberete mehanski diferencial z omejenim zdrsom.

Poleg dizelskih različic je custom na voljo tudi kot priključni hibrid, ki združuje 2,5-litrski bencinski motor in elektromotor s skupno največjo sistemsko močjo 173 kW. Baterija z 11,8 kWh naj bi omogočala električni doseg do 52 kilometrov. Za napajanje električnih naprav prek vtičnic v vozilu je na voljo 2,3 kW moči. Jeseni pa prihaja še popolnoma električni e-tourneo custom z baterijo s 64 kWh in 160-kilovatnim motorjem, ki ima po navedbah tovarne do 325 kilometrov dosega.

V drugi in tretji vrsti so različne možnosti. FOTO: Blaž Kondža

Novi model prinaša tudi uporabne funkcije, kot so prilagodljivi zadnji sedeži, nameščeni na vodilih, ki omogočajo enostavno prilagajanje prostora. Tu so še (doplačljivo) prostoročno upravljanje električno pomičnih stranskih vrat, zvočni sistem B&O, panoramsko stekleno strešno okno in inovativni volan s pokrovom, ki ga je z nagibanjem možno spremeniti v mizico ali delovno površino. Armaturna plošča ima sredinski zaslon na dotik z diagonalo 33 centimetrov, tega dopolnjuje nova digitalna instrumentna plošča.

Sicer pa je kombi na voljo v dveh dolžinah (5050 in 5450 milimetrov), s petimi opremskimi paketi ter v devet- in osemsedežni postavitvi. Osnovna izvedenka tournea custom pri nas stane od 41 tisoč evrov, pričakujejo, da bodo do konca leta prodali 180 vozil.