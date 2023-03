Nujna potreba po cenejši kemijski strukturi baterij

V nadaljevanju preberite:

Električni avtomobili so dragi in pritisk na proizvajalce, da jih nekako pocenijo, narašča. Znova se povečuje zanimanje za litij-železove fosfatne baterije, za katere se odloča vse več proizvajalcev.

Evropski avtomobilski proizvajalci zdaj za svoje električne modele pretežno uporabljajo litij-ionske baterije, v katerih za katodni del uporabljajo kemijske spojine, ki vsebujejo nikelj, kobalt in mangan. Imajo večjo energijsko gostoto, a so dražje, problem sta zlasti dostopnost in cena kobalta pa tudi niklja. Z uveljavitvijo električnih avtomobilov se vse bolj mudi tudi zaradi pritiska politike, zato se v industriji povečuje zanimanje za stroškovno ugodnejše železove fosfatne baterije z drugačno kemijsko strukturo, ki so prisotne že dolgo, a kar nekaj časa niso bile v ospredju.