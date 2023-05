Obrisi Škodine električne prihodnosti

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Škoda se s polno močjo pripravlja na elektrifikacijo svoje avtomobilske flote, zato napoveduje več novih električnih modelov, a kar malce presenečeni smo bili, ko smo tokrat pred seboj uzrli zgolj skulpture v resnični velikosti. Manj skrivnostni so bili v Mladi Boleslav pri novem oblikovalskem slogu, sprehodili pa smo se tudi skozi Škodino tovarno.

Prvi avtomobil je tovarno v Mladi Boleslav zapustil že leta 1905, a čeprav se je od takrat marsikaj spremenilo in imajo Škodini avtomobili vse večjo veljavo, sedež podjetja ostaja v tem češkem mestu z vsega 42 tisoč prebivalci.

Že pogled na zemljevid razkriva, kako velik del mesta zavzema tovarna, toda v bližnji okolici je še več drugih poslopij tega podjetja. Tokrat so za novinarje z vsega sveta pripravili celodnevni program, pri čemer so nam odprli tudi vrata proizvodnje, kar je sicer prej izjema kot pravilo.

A še preden smo dejansko stopili v notranjost, so postavili jasna pravila: nobenega fotografiranja ali snemanja, nujno je treba nositi odsevni jopič in več čas hoditi v strnjeni koloni. Že po prvih korakih obiskovalec uzre, kako velik kompleks je to, saj se proizvodne dvorane kar vrstijo. Od daleč deluje kot mravljišče, kjer se med nedokončanimi avtomobili gnetejo številni delavci, toda od blizu je nato očitno, da ni nobenega kaosa, temveč zelo urejen proizvodni proces.

Eden od vhodov v tovarno v Mladi Boleslav. FOTO: Petr Homolka/Škoda

V tovarni dela kar 28 tisoč ljudi. Delavci so razporejeni po postajah, med njimi pa se dvignjena v zrak premika šasija, ki nato počasi dobiva obliko končanega avtomobila. Po ogledu celotne proizvodnje ostane v spominu predvsem spoznanje, koliko ljudi mora nekaj prijeti v roke, kabel, plastiko, vijak ..., da avtomobil sploh nastane.

Elroq bo električni karoq

Precej previdni so bili pri Škodi tudi med razkritjem palete električnih avtomobilov, ki jih bodo na trg poslali v naslednjih letih. Čeprav je bila prireditev precej slovesna in sprva tudi skrivnostna, so prihajajoče avtomobile pokazali le kot skulpture v resnični velikosti.

Dosedanjima električnima modeloma enyaq in enyaq coupe se bodo tako pridružili še štirje: »small«, »compact«, »combi« in »space«. Imena smo namenoma dali v navednice, saj gre še za delovna imena. Izjema je le model »compact«, ki se bo v prodaji imenoval elroq, saj bo šlo za električnega naslednika škode karoq.

Skulpture prihajajočih avtomobilov so sprva skrivali za zaveso.FOTO: Petr Homolka/Škoda

Če sodimo zgolj po tistem, kar so pri Škodi tokrat že razkrili, nas vsekakor čaka zanimiva prihodnost. Morda najbolj poseben je model »small« z dolžino 4,1 metra in s podobno prostornino prtljažnika kot škoda scala, predvsem pa s ceno okoli 25.000 evrov. Če bodo pri Škodi držali besedo, potem lahko leta 2025 vsekakor pričakujemo takšen električni avtomobil, ki bi lahko privabil večje število kupcev. Enako v koncernu sicer velja še za modela volkswagen ID.2 in cupro urban rebel.

Za model »compact« ali elroq smo že zapisali, da je električni ekvivalent karoqa, v dolžino pa bo meril 4,5 metra. Na cestah bo že prihodnje leto, zato bo tudi prvi od četverice, ki ga bomo videli v celoti. Vsekakor bo precejšnja popestritev tudi model »combi«, saj bo 4,7 metra dolg avtomobil popolnoma električni karavan, toda v celoti ga bomo ugledali šele leta 2026. Zgornji del ponudbe bo model »space«, ki že z delovnim imenom sporoča, da bo največji. Meril bo 4,9 metra, kar obljublja precej potniške in tovorne prostornosti.

Vsi kabli, ki jih premore avtomobil. FOTO: Aljaž Vrabec

Pri Škodi vsekakor resno jemljejo električno prihodnost. Do leta 2027 bodo zato v električno mobilnost vložili kar 5,6 milijarde evrov. Niso pozabili niti na modela enyaq in enyaq coupé, v izboljšani različici ju lahko pričakujemo leta 2025.

Uporabili bodo še več reciklirane plastike

Nikakor niso opustili niti razvoja avtomobilov, ki jih ženejo motorji z notranjim zgorevanjem. Že jeseni prihajata novi generaciji superba in kodiaqa, kasneje bodo enako storili še z modeli octavia, kamiq in scala.

Malce smo upali, da bomo suberba in kodiaqa videli že zdaj, a če ne drugega, so povedali vsaj to, da ju poleg bencinske in dizelske različice lahko pričakujemo tudi v obliki priključnega hibrida.

Na delavnicah za novinarje so predstavili še, kako iz ohišij starih baterij odbijačev reciklirajo plastiko in jo uporabijo pri novih modelih. Enyaq, denimo, tako vsebuje trinajst kilogramov tovrstne reciklirane plastike, še več je želijo v novih modelih.

Če po skulpturah kaj vseeno lahko sodimo, je to, da bodo prihajajoči Škodini električni modeli imeli precej robustne linije, pri čemer ne dvomimo o funkcionalnosti, kar je ena najbolj prepoznavnih odlik Škode. Poskrbeli bodo tudi za razločevanje med električnimi in tradicionalnimi avtomobili. Električni bodo namreč imeli spredaj in zadaj napis Škoda, medtem ko bodo tisti z motorjem na notranje zgorevanje spredaj še imeli Škodin logotip v dvodimenzionalni podobi.