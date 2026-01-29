Kaj razkriva slovenski avtomobilski trg

Slovenski avtomobilski trg je v letu 2025 nadaljeval trend povečane prodaje osebnih avtomobilov, so sporočili iz avtomobilske zveze AMZS. V skladu z njihovimi statistikami je bilo lani registriranih 57.557 novih osebnih avtomobilov, kar je 8,5 odstotka oziroma 4539 vozil več kot leta 2024.

Prodaja se je tako drugo leto zapored ustalila med 50.000 in 60.000 vozili, kar predstavlja najbolj običajen obseg trga v zadnjih 25 letih, če izvzamemo rekordno leto 1999.

Precej drugačna slika se kaže pri lahkih gospodarskih vozilih. Teh je bilo prodanih 7142, kar pomeni skoraj 17-odstotni padec glede na leto prej. Ta upad lahko nakazuje večjo previdnost podjetij in zadržanost glede prihodnjih gospodarskih razmer. Skupno je bilo v razredu N1 prodanih 64.699 vozil, kar je dobrih pet odstotkov več kot leta 2024.

SUV ostajajo ključni faktor rasti

Skoraj celotna rast prodaje osebnih avtomobilov gre na račun srednje velikih in velikih cestnih terenskih vozil, ki so našla kar 3957 kupcev več kot leto prej.

Na ravni znamk je Volkswagen tudi v letu 2025 prepričljivo zasedel prvo mesto in svoj tržni delež povečal na 15,25 odstotka. FOTO: Volkswagen AG

Čeprav se je prodaja majhnih vozil SUV nekoliko zmanjšala, ostajajo ti s 15.286 prodanimi vozili in skoraj 24-odstotnim tržnim deležem najpomembnejši posamezni segment. Skupno so cestni terenci v vseh razredih predstavljali več kot polovico vseh prodanih osebnih avtomobilov v Sloveniji.

Volkswagen utrjuje vodstvo

Na ravni znamk je nemški Volkswagen tudi lani prepričljivo zasedel prvo mesto in svoj tržni delež povečal na 15,2 odstotka. Škoda je po letu premora ponovno prehitela Renault in se vrnila na drugo mesto, kar potrjuje širina njene modelne ponudbe.

Na četrto mesto se je nepričakovano uvrstil Hyundai, Ford je skočil na šesto mesto, prodor pa je uspel tudi kitajski znamki Dongfeng, ki je z več kot tisoč prodanimi vozili postala najuspešnejša kitajska znamka na slovenskem trgu. Opazna je tudi vse večja razpršenost trga, saj so znamke zunaj peterice skupaj ustvarile več kot šest odstotkov vseh prodaj, kar je precej več kot leto prej.

Clio ostaja najbolj priljubljen

Med avtomobilskimi modeli je vodilni položaj ohranil renault clio, kljub temu da se je leto 2025 izteklo kot zadnje leto izdelave njegove pete generacije. Sledita škoda octavia in renault captur, med prvo peterico pa sta se uvrstila še škodina kamiq in kodiaq.

Med modeli je vodilni položaj ohranil renault clio. FOTO: Jože Suhadolnik

Med dvajsetimi najbolje prodajanimi modeli ni bilo niti enega povsem električnega avtomobila, kar kaže, da se elektrifikacija še vedno uveljavlja predvsem v nišah in flotni prodaji.

Preboj prodaje električnih avtomobilov

Kljub temu pa se je po izrazitem padcu leta 2024 prodaja električnih avtomobilov lani močno okrepila. Prodaja se je podvojila na 6387 vozil, njihov delež v skupni prodaji pa je dosegel 11,1 odstotka. Ključno vlogo so pri tem odigrale ugodnejše cene, širša ponudba in državne subvencije.

Tesla je ohranila vodilni položaj med proizvajalci električnih vozil, najbolje prodajan električni model pa je bil tesla model Y. Sledili so mu VW ID. 7, VW ID. 4 in tesla model 3, kar potrjuje močan položaj koncerna Volkswagen tudi na področju električne mobilnosti.

Hibridi v vse večjem razmahu

Ob elektriki so se okrepili tudi hibridni pogoni. Prodaja priključno hibridnih avtomobilov se je povečala na 1939 vozil, še večjo rast pa so doživeli blagi in polni hibridi.

Na četrto mesto se je nepričakovano uvrstil Hyundai, Ford je skočil na šesto mesto, prodor pa je uspel tudi kitajski znamki Dongfeng, ki je z več kot tisoč prodanimi vozili postala najuspešnejša kitajska znamka na slovenskem trgu. FOTO: Gašper Boncelj

Rezultati nakazujejo, da kupci vse pogosteje iščejo kompromis med klasičnimi motorji in elektrifikacijo, zlasti ob negotovostih glede infrastrukture in cen.

Kaj kaže v prihodnje

Za letos analitiki pričakujejo podoben obseg prodaje kot lani. Nadaljevala naj bi se rast električnih vozil, predvsem zaradi prihoda manjših in cenovno dostopnejših modelov ter dodatna krepitev hibridnih pogonov.

Pomemben dejavnik prihodnjega razvoja bo tudi odločitev Evropske unije glede prihodnosti motorjev z notranjim zgorevanjem, ki bo bistveno vplivala na strategije proizvajalcev in nakupne odločitve kupcev. Slovenski avtomobilski trg tako vstopa v leto 2026 razmeroma stabilen, a v obdobju pospešenih tehnoloških in strukturnih sprememb.