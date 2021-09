Od mini prikolice do potujoče garaže za bugattija

Notranjost nove Adrijine prikolice alpina je naprednejša, svetlejša. Fotografije Adria Mobil

Carthagov avotodom, prirejen za našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja. Foto Constanze Tillmann/Caravan Salon

EuroCaravaning je pripravil kabino mercedesa vita, ki je lahko tudi potujoča pisarna. Fotografije Constanze Tillmann/Caravan Salon

Volkner Mobil in njihov kolos za najbolj razvajene petičneže

Kabe in njihova počitniška prikolica, prirejena za smučarje. Foto Constanze Tillmann/Caravan Salon

Podjetje Knaus Tabbert je predstavilo koncept elektrifikacije pogona.

Avtodomi, počitniške prikolice in druga vozila za prosti čas so izdelki, katerih snovalci se vsako leto zberejo in najboljše prikažejo na razstavi Caravan Salon v Düsseldorfu. V lanskem, za razstave obupnem letu je bila to ena redkih sejemskih prireditev, ki so jo izpeljali, seveda poteka tudi letos, končuje se prav te dni. Na njej je razstavljeno vse mogoče, od najbolj dostopnih malih prikolic do največjega potovalnega luksuza na kolesih. Na daljavo predstavljamo nekatere zanimivosti.»Karavaning je že 60 let simbol prostosti,« je ob odprtju dejal, predsednik nemškega združenja proizvajalcev vozil za proti čas (CIVD). Te številke ni omenil naključno, saj prireditev letos res poteka že šestdesetič zapored, panoga pa se v časih virusne krize razvija še hitreje kot prej. Primer: v Nemčiji so v letošnjih prvih sedmih mesecih prodali 75 tisoč avtodomov in počitniških prikolic, za 6 odstotkov več kot v tem obdobju lani, pri čemer je treba vedeti, da se je v celotnem letu 2020, ko je bila zdravstvena situacija bolj problematična, prodaja v primerjavi z letom prej povečala skoraj za tretjino. Letošnje leto je že četrto leto zaporedne rasti, krivulja pa gre še navzgor. V Sloveniji so seveda številke manjše, a vsaj kar zadeva kamperje (avtodome in predelane kombije), je letos trg v sedmih mesecih zrasel, saj je bilo po podatkih družbe Ardi na novo registriranih več kot 209 vozil (lani v tem času 163).Tudi naš najpomembnejši proizvajalec na tem področju, novomeška Adria Mobil, uspešno jezdi na valu vse večjega povpraševanja po teh izdelkih. V poslovnem letu 2020/21 imajo rekorden rezultat s skoraj 20.000 prodanimi enotami znamk Adria in Sun Living. Kot je na tiskovni konferenci v Düsseldorfu dejala generalna direktorica, je to najboljši rezultat doslej sploh. Po njenih besedah so v zadnjem letu proizvodnjo povečali za 20 odstotkov, v petih letih pa podvojili, prav tako so povečali svoj tržni delež, zdaj znaša 7 odstotkov. Za prihodnje leto so glede naročil že polni, proizvodnjo bodo povečali še za petino. To bo vsekakor izziv, tako kot učinkovita dobava vseh potrebnih surovin in sestavnih delov ter nadzor cen.Kaj pa izdelki? Povsem nova je Adrijina počitniška prikolica alpina, ki ima sodobnejšo zunanjo podobo, pri večini tlorisov z velikim vgrajenim panoramskim oknom. Pravijo, da ponuja bivanje v atrijskem slogu, v prilagodljivem bivalnem prostoru, z udobnimi sedeži in nastavljivimi nasloni za glavo, domačno TV-omarico in dodatnim prostorom za shranjevanje, pa izboljšano kuhinjo. Tlorisov je na izbiro deset, razpon cen je od 39 do 52 tisoč evrov. Svež je tudi avtodom sonic na osnovi fiata, z voznimi lastnostmi naj bi bil všeč vozniku.Na razstavi je tudi podjetje Carthago, med drugim z avtodomom, ki ga od maja – takrat so mu ga predali v tukajšnji tovarni v Odrancih – uporablja naš kolesarski šampion Tadej Pogačar. Carthago c-compactline L 141 LE se uvršča med lažje avtodome (tehta manj kot tri tone), pravijo, da ozka oblika in lahka konstrukcija spominjata na njegovo dirkalno kolo. V notranjosti je vse potrebno za udobno bivanje in počitek, shranjevalni del v zadku, ki je dostopen z obeh strani, je dovolj velik za kolesa in vso kolesarsko opremo. Med slovenskimi podjetji na Caravan Salonu so še družbe Robeta, Phantommobil, TPV prikolice, v drugem sklopu pa se predstavljajo kampi in turistične točke v Sloveniji.Na prireditvi je sicer letos v trinajstih dvoranah kar 650 razstavljavcev, bistveno več kot lani, pravzaprav več kot v preteklih letih. Torej obratujemo v polnem ritmu, a pogosto delam(j)o na daljavo – malce v duhu teh sprememb je podjetje EuroCaravaning predstavilo vantourer urban na osnovi Mercedesovega kombija vita, v katerem se prostor, kjer je sicer kuhinjski del, lahkospremeni v potujočo pisarno.Ponudba gre seveda v vse možne smeri, za tiste z razmeroma plitvim žepom in najbogatejše kupce. Za prve je na primer podjetje Hobby predstavilo podznamko Beachy in počitniško prikolico za 13 tisoč evrov, v kateri je mikro kuhinja s sedežnim kotom, ki se lahko spremeni v ležišče, kopalnice pač nima.Povsem na drugem bregu je »XXL« izdelek performance S, ki ga je pripravila znamka Volkner Mobil. Dolg je 12 metrov, visok 3,85 metra, na strehi ima sončne celice, tehta 18 ton, pogon ima več kot 500 konjev. Menda lahko v garažni del pospravite bugattija chirona, ki je bil razstavljen ob njem. Brez bugattija je cena 1,2 milijona evrov. Kot zanimivost omenimo, da v karavaning s prestižnimi prikolicami vstopa tudi podjetje Derubis iz Bosne, ki se je doslej ukvarjalo z jahtami.Jesen je že skoraj tu, potem pride zima. Znamka Kabe je za tisti čas predstavila prikolico višjega razreda estate 600 GDL KS, ki je namenjena smučarjem, ima namreč posebej ogrevana tla, pa med drugim poseben izvlečni prekat za shranjevanje smuči.Kaj pa pogoni prihodnosti? Če je pri avtomobilih že marsikaj v znamenju elektrike, se ta za avtodome šele pripravlja. Tokrat je družba Knaus Tabbert pokazala študijo ti 650 meg.e.power drive, ki je nekakšen podaljševalnik dosega. Z napolnjeno baterijo lahko prevozi 90 kilometrov, potem pa se vključi manjši bencinski motor, ki deluje kot generator za energijo električnega motorja, z eno posodo goriva naj bi bil doseg okrog 600 kilometrov.