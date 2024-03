Od polovice trga do manj kot petine

V prispevku preberite:

Ta teden je švedsko podjetje Volvo Cars objavilo, da je v tovarni v Torslandi pri Göteborgu izdelalo svoj zadnji avtomobil z dizelskim motorjem (model XC 90), zanje torej ni več poti nazaj. Delež dizelskega pogona se je na splošno v Evropi zadnja leta močno skrčil, a pri nekaterih proizvajalcih še ostaja pomemben. ? Kolikšen bil je nekoč tržni delež tega motorja v Evropi in Sloveniji, kolikšen je danes? Katere so znamke in modeli, kjer je še uspešen? Zakaj je tri četrtine rabljenih avtomobilov iz uvoza še vedno dizelskih?