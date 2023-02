Od skice za bullija do kolesarskega velikana

V nadaljevanju preberite:

Spominjam se ne tako oddaljenega pogovora z enim od močnih trgovcev na področju avtomobilov v Sloveniji. Ko sem ga sredi virusne krize, ko so ljudje iskali vse vrste prevoza, vprašal, ali jih v prihodnosti zanima tudi prodaja koles, je dejal, da ne, to pač ni njihova dejavnost. A obstajajo tudi drugačni pristopi, na primer, da si velik prodajalec avtomobilov in še večji proizvajalec koles. Takšna je nizozemska skupina Pon.

Ime Pon nam je bilo dolga leta znano predvsem v povezavi z legendarnim Volkswagnovim kombijem bullijem. Izvirnega VW bullija si je namreč po drugi svetovni vojni zamislil nizozemski trgovec in uvoznik Bernardus Marinus Pon, sin začetnika družinskega posla. Približno predelanega za prevoz tovora je videl na tovarniškem dvorišču, potem pa v svojem dnevniku narisal skico, kakšen naj bi bil videti dokončan, čez čas je na podlagi tega res nastal legendarni prvi transporter. Tako kot hrošč je bil transporter velik uspeh.

S prodajo in izposojo avtomobilov se podjetje Pon ukvarja vse do današnjih dni, a morda povsod ni znano, da je v zadnjem desetletju postalo pomemben proizvajalec koles. Pravzaprav je to konglomerat, ki pod svojim dežnikom združuje celo množico kolesarskih blagovnih znamk.