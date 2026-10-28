Odlična vodljivost in japonska zanesljivost

V poplavi znamk in modelov, ki bolj ali manj vsi predstavljajo športne terence, je prava osvežitev, da še zmeraj obstaja avtomobil, ki ima že v enajsti generaciji tradicionalno, kombilimuzinsko obliko. To je honda civic. Zadnjo generacijo resda poznamo že nekaj let, zdaj je prišel čas za prenovo. Na pogled ni bistvenih sprememb. Prednja maska je bolj izrazita, tam je zdaj vzorec satovja v črni barvi, posodobili so še obrobe pod lučmi, zadaj je nov zgolj difuzor, prav tako so osvežili barvno paleto. Vse v skladu s tem, kot smo vajeni pri osvežitvah modelov. Tudi ko so zadnja vrata pokrita, je še zmeraj opazno, da so vpeta bolj nazaj, kar omogoča visok dvig in s tem obilo prostora za nakladanje in razkladanje prtljažnika. Tam je v 4,5 metra dolgem avtomobilu za 415 litrov prostora. Toda ...