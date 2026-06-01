Omoda 5 ali hibirid v kompaktnem križancu

Kitajski tekmec ima dobro kombinacijo bencina in elektrike. Nekatere stvari bi lahko izboljšali.

Kitajska znamka Omoda izvira iz skupine Chery, na naš trg je vstopila lansko leto in ima v ponudbi kar nekaj modelov. Nedvomno je za kupce eden bolj zanimivih kompaktni križanec z oznako omoda 5. Lahko vozi z različnimi pogoni, tudi s hibridnim. Tržno marketinško mu pravijo super hibridni sistem. Združuje 1,5-litrski bencinski štirivaljni motor in ob njem dva električna, za prenos na sprednji kolesi skrbi samodejni menjalnik s tremi prestavami, pod prtljažnikom pa je baterija z zmogljivostjo 1,8 kWh. Lahko deluje kot zaporedni hibrid ali ob večji obremenitvi, na primer pri vožnji v klanec, ali večjem pospeševanju kot vzporedni hibrid. Pogon se na splošno obnaša precej dobro. Ko se odpeljemo z mesta, se včasih premakne tiho na elektriko, spet drugič se prej zažene bencinec, kar slišimo, pa ...