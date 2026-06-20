Omoda 7: nov priključni hibrid, s katerim Kitajci napadajo srednji razred

Omoda se je skupaj z Jaecoom – obe znamki sta del velike kitajske skupine Chery – pri nas pojavila lani in dokaj hitro osvojila precejšnje število kupcev. Svojo modelsko paleto postopoma širijo, tokrat pa so predstavili novega križanca srednje velikosti, omodo 7, ki je za razliko od kakega drugega modela obeh znamk pripravljen le kot priključni hibrid.

Omoda in Jaecoo sta letos do sredine junija v Sloveniji našla skoraj 500 kupcev, več kot 300 vozil pa je na ladji oziroma transportu proti našim krajem. Še posebej dobro po lastnih besedah prodajajo fizičnim kupcem. Trenutno pokrivajo območja Kopra, Ljubljane, Celja in Murske Sobote. Mrežo širijo tudi v Trebnjem, načrtujejo še delovanje v Kranju. V Ljubljani so prevzeli Avtohišo Moste, kjer bodo imeli še drugi salon z imenom Grand Auto.

Po besedah Kristjana Andjelkovića, ki vodi obe znamki v Sloveniji, imajo na mesec v povprečju po 100 kupcev. Najprej so začeli z modeloma omoda 5 in jaecoo 7, zdaj jih je že več. Pri pogonu so najprej uvedli bencinski motor, nato prešli na hibride in priključne hibride.

Voznikovo okolje ni povsem digitalno, kar je dobro. FOTO: Gašper Boncelj

Sredinski zaslon je mogoče premakniti k sovozniku. FOTO: Gašper Boncelj

Tokratna novost je omoda 7, gre za 4,6 metra dolgega križanca, ki je pripravljen kot priključni hibrid. To pomeni, da ima 1,5-litrski bencinski motor in dva električna, samodejni menjalnik skrbi za prenos na sprednji kolesi, skupna sistemska moč je 205 kW. Ima baterijo z bruto zmogljivostjo 18 kWh, polni se lahko na izmeničnem ali enosmernem toku. Če je povsem polna, proizvajalec navaja, da le na elektriko prepelje do 90 km, potem pa naprej deluje kot hibrid; skupni doseg naj bi bil do 1200 km. Tudi če je v praksi številka manjša, je to še vedno veliko.

Prostora je v prvi in drugi vrsti dovolj, spredaj se sedi (pre)visoko, a je vendarle za glavo več prostora kot v omodi 5. Prtljažnik zmore solidnih 537 litrov. Armaturna plošča je zmerno digitalizirana, kar nekaj je tipk in gumbov. Poleg manjšega zaslona za volanom je še večji sredinski, ki ga je mogoče premakniti k sovozniku. Omoda 7 ima glasovno upravljanje za vse potnike, pravijo, da bo kmalu delovalo tudi v slovenskem jeziku. Ogromno je asistenčnih sistemov. Naj pohvalimo hitro brezstično polnjenje pametnega telefona. Vodljivost pa je po prvih vtisih le povprečna.

Začetna cena modela omoda 7 je 34 tisoč evrov, z boljšo opremo je še nekaj tisočakov dražji. Kot so nam dejali, ta model ne bo imel nobenega drugega pogona, kar se nam zdi malce presenetljivo, smiseln bi bil vsaj še običajni hibrid.

Priključni hibrid je edina pogonska možnost. FOTO: Gašper Boncelj

Obe znamki bosta širili modelsko paleto. Kasneje letos pride na naš trg še večji model jaecoo 8, prihodnje leto največji in najbolj prestižni jaecoo 9, na drugi strani pa tudi manjša modela omoda 2 in jaecoo 3.

Omoda 7 nastaja na Kitajskem. Chery sicer vzpostavlja proizvodnjo v Barceloni, a bodo tam izdelovali predvsem električne izvedbe nekaterih drugih modelov; kaj bodo izdelovali v Nissanovi tovarni v Sunderlandu – dogovor z japonsko družbo je bil sklenjen nedavno –, pa še ni jasno. Chery ima sicer v svojem portfelju še več znamk, v Evropi tudi Lepas, ki se prav tako pripravlja na nastop v Sloveniji. Šlo naj bi za bolj prestižnega proizvajalca.