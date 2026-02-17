Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Ponedeljek zjutraj. Parkirišče pred poslovno stavbo se hitro polni, tempo dneva narekujejo sestanki, telefonski klici in kratki opravki med odmorom. V takšnem ritmu avtomobil ni modni dodatek, temveč delovni partner. Mora biti tih, odziven in predvsem predvidljiv.

Ko Marko sede za volan novega hibridnega športnega terenca Omoda 5 SHS-H, ga pričaka mehko speljevanje in skoraj neslišno premikanje skozi mestno gnečo. Super hibridni sistem SHS deluje usklajeno – električni del zagotavlja gladek zagon, bencinski motor pa se vključuje optimizirano, ko je to najbolj učinkovito.

Vožnja je tekoča, brez cukanja in brez občutka napora. V prometnih zastojih se pokaže prednost električne arhitekture: manj hrupa, manj vibracij, več udobja. To je tista vrsta kakovosti, ki jo začnemo ceniti šele, ko jo izkusimo vsak dan.

Omoda 5 SHS-H FOTO: Omoda

Racionalen med tednom, energičen ob vikendih

V petek popoldne je zgodba drugačna. Marko in njegova lepša polovica Nina se odločita, da bosta konec tedna preživela med vinogradi Vipavske doline. Avtocesta pred njima je odprta, promet tekoč. Marko odločneje pritisne na stopalko za plin – in avtomobil se odzove brez oklevanja.

Natančno uglašen pogonski sklop zagotavlja linearen in samozavesten prenos moči. Pospeševanje je hitro, a nadzorovano. Prehitevanje ni stres, temveč kratka, odločna poteza.

Dvojni način vožnje Eco + Sport omogoča preklop med varčnim, umirjenim karakterjem in bolj dinamično izkušnjo. V načinu Eco je poudarek na optimizaciji porabe in sproščeni vožnji skozi mesto. V načinu Sport postane odziv stopalke za plin izrazitejši, vozilo pa bolj neposredno.

O5 SHS-H s tem jasno sporoča: ni vam treba izbirati med varčnostjo in zmogljivostjo. Oboje je na voljo – kadar koli želite.

Omoda 5 SHS-H FOTO: Omoda

Manj omejitev, več spontanosti

Ena ključnih prednosti nove generacije sistema SHS je izjemna energijska učinkovitost. Hibridni motor dosega 44,5-odstotno toplotno učinkovitost, kar pomeni optimizirano pretvorbo energije in zmanjšano porabo goriva. V kombiniranem ciklu WLTP to pomeni do 1000 kilometrov dosega s polno posodo goriva.

Za uporabnike to ni le tehnični podatek, temveč konkretna prednost. Manj postankov na bencinskih servisih, manj logistike pri načrtovanju poti, več svobode pri odločanju. Ko se v soboto spontano odločite za daljšo pot, ne razmišljate o tem, ali in kdaj bo pošla zaloga goriva, ampak kam boste zavili. Takšna kombinacija dosega in zmogljivosti postavlja O5 SHS-H med hibridne SUV-je, ki presegajo zgolj osnovno obljubo varčnosti.

Omoda 5 SHS-H FOTO: Omoda

Uglajenost električnega vozila in zanesljivost hibrida

Posebnost modela O5 SHS-H je tudi vozna izkušnja, ki se približa popolnoma električnim vozilom. Speljevanje je mehko, prehodi med hitrostmi so gladki, brez sunkovitosti ali neprijetnih premikov. Na avtocesti se pokaže stabilnost podvozja in nizka raven hrupa. Tudi pri višjih hitrostih kabina ostaja mirna, pogovor poteka sproščeno. Dolge relacije tako postanejo manj naporne.

Inteligentni zaznavni sistem nove generacije deluje zanesljivo v različnih razmerah – ponoči, v dežju, snegu ali ob bleščanju. Asistenčni sistemi pomagajo ohranjati varnostno razdaljo in stabilnost smeri ter zmanjšujejo utrujenost voznika na daljših poteh. Tehnologija v O5 SHS-H ni namenjena demonstraciji kompleksnosti, temveč izboljšanju vsakodnevne uporabniške izkušnje. Deluje tiho, v ozadju, a učinkovito.

Znamka z ambicijo Za modelom stoji OMODA & JAECOO, ki svojo strategijo gradi na jasni viziji razvoja vozil nove energije. Leta 2025 je znamka na evropskem trgu dosegla močan zagon rasti in se uveljavila kot ena najhitreje rastočih avtomobilskih znamk v regiji. Njihov koncept NEV temelji na štirih ključnih elementih: Super Performance, Super Range, Super Efficiency in Super Safety. Tehnologija SHS je osrednji gradnik te strategije, ki cilja na to, da postane globalna referenca na področju hibridov. Znamka hkrati širi svoj tehnološki doseg tudi na področje inteligentnih rešitev, kar potrjuje razvoj naprednih digitalnih sistemov in inovacij, ki presegajo klasično avtomobilsko industrijo.

Omoda 5 SHS-H FOTO: Omoda

Hibrid, ki se prilagodi vam

Nazadnje je ključno vprašanje preprosto: ali avtomobil olajša življenje? O5 SHS-H med tednom ponuja racionalnost, nizko porabo in tiho vožnjo skozi mestne ulice. Ob koncu tedna pokaže samozavestno dinamiko in stabilnost na dolgih poteh. Združuje električno uglajenost z dosegom in zanesljivostjo hibridnega sistema.

Za mlade družine, aktivne pare in vse, ki cenijo svobodo izbire, je to vozilo, ki sledi njihovemu tempu. Ne sili v kompromise, temveč ponuja ravnovesje. In prav v tem ravnovesju je njegova največja moč.

