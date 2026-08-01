Osebni svetovalec, ki pozna vse modele in vaš slog vožnje

Pogosto pišemo, kako se avtomobilska industrija spreminja zaradi elektrifikacije, a tukaj je že nova revolucija – umetna inteligenca. BMW kot prvi avtomobilski proizvajalec strankam omogoča, da svoje vozilo konfigurirajo prek chatgpt.

Postopek je precej enostaven. Na mobilni napravi ali osebnem računalniku odprete chatgpt, nato v zavihku vtičniki (plugins) poiščete BMW, zatem pa se vključite v pogovor z modelom umetne inteligence in konfigurirate svoj sanjski beemve.

V teoriji naj bi pogovor z umetno inteligenco potekal takole, toda v praksi je še nekaj težav. FOTO: BMW

Kljub temu brez težav ne gre. Očitno je podjetje novost objavilo malo prehitro, saj vtičnik še zdaleč ni na voljo vsem uporabnikom. Ko smo jo želeli preizkusiti, v aplikaciji chatgpt nismo našli nobenega vtičnika, povezanega z BMW. V čem je problem, je razložil kar sam chatgpt: »Številni uporabniki naletijo na enako težavo kot ti – vtičnika v iskalniku preprosto ni. Po moji oceni obstajata le dve verjetni razlagi. 1. Vtičnik se uvaja postopoma po računih in tvoj račun še ni vključen. 2. Objava BMW je prehitela dejansko globalno aktivacijo, zato je vtičnik trenutno viden le omejenemu številu uporabnikov.«

OpenAI, razvijalec chatgpt, ob tem opozarja, da je dostop do posameznih vtičnikov odvisen od paketa, regije, naprave in nastavitev. To pomeni, da vtičnik, ki ga neki uporabnik vidi, ni nujno dostopen vsem drugim.

Postopek konfiguriranja je enostavnejši

Ker je BMW ena od najbolj prepoznavnih blagovnih znamk, bodo težavo verjetno rešili in omogočili dostopnost vtičnika povsod po svetu. Vsekakor bo celoten postopek konfiguriranja avtomobila enostavnejši. Namesto postopnega navigiranja po menijih in podmenijih v uradnem spletnem konfiguratorju na uradni strani BMW, bodo uporabniki lahko svoje zahteve podajali v preprostem jeziku in po poljubnem vrstnem redu. Denimo, kakšna naj bo oddaljenost od tal, kakšno prostornost si želijo, kakšen naj bo pogonski sklop …

Chatgpt bo preučil vaše zahteve in predlagal trenutne modele BMW, ki se najbolj ujemajo s podatki. Med postopkom lahko svoje želje seveda spremenite ali prilagodite, predvsem pa lahko med seboj primerjate različne modele in izvedenke.

OpenAI, razvijalec modela chatgpt, ima trenutno najboljše povezave z avtomobilskimi proizvajalci. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Nerealnih želja ne more izpolniti

Umetnointeligenčni konfigurator vam bo tudi svetoval in upošteval vse druge zahteve: kolikšen proračun imate, kakšen je vaš slog vožnje, na kakšnih relacijah se največkrat vozite, kakšno barvo si želite, koliko potnikov se navadno vozi v avtomobilu in podobno. Vsa priporočila bo chatgpt primerjal z najnovejšimi podatki uradnega konfiguratorja BMW. Če se pojavijo dodatna vprašanja, ki presegajo zbirko podatkov na spletni strani BMW, lahko dostopa tudi do posodobljenih informacij na spletu, da vam ponudi čim natančnejše rešitve.

Dostop do vtičnikov je odvisen od paketa, regije, naprave in nastavitev.

Uporabniki bodo lahko svoje zahteve podajali v preprostem jeziku.

Ljudje se vse manj zanašajo na spletne strani in brskalnike.

Ko enkrat pridete do želene specifikacije avtomobila, jo lahko odprete še v konfiguratorju BMW. Seveda vam bo vtičnik ponudil različico, ki dejansko obstaja, zato si ne morete zamisliti nekega avtomobila, ki ni naprodaj.

Odgovor na spremenjene navade

Pri BMW so pojasnili, zakaj so sploh razvili poseben vtičnik, povezan z umetno inteligenco. Prepričani so, da se ljudje vse manj zanašajo na spletne strani in brskalnike in odgovore za lastne potrebe iščejo v različnih sistemih umetne inteligence. Tej trditvi ni mogoče oporekati, o tem pričajo tudi podatki o obiskanosti spletnih strani in brskalnikov, ki vse bolj upada.