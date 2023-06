Osnovna ideja je, da podprejo slovensko gospodarstvo

Pomembno pridobitev so predstavili na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ). To je komora EMC za preizkušanje elektromagnetne združljivosti avtomobilskih komponent. S tem bodo še pospešili potek preizkusov, kar bo koristilo tudi naročnikom, saj bodo lahko hitreje prišli na vrsto.

Bistvo komore EMC je, da elektromagnetna polneodbojna soba omogoča merjenje sevalne emisije v frekvenčnem območju od 9 kHz do 6 GHz in odpornosti v frekvenčnem območju od 200 MHz do 6 GHz. Opremljena je z ustreznimi ojačevalniki za doseganje elektromagnetnega polja jakosti do 200 V/m.

Izpolnjuje tudi zahteve za preizkušanje elektromagnetne združljivosti vojaških komponent in civilnega letalstva. Laboratorij je bogatejši za pripadajoče antene in najsodobnejši spektralni sprejemnik za merjenja vse do 44 GHz ter novo merilnico za izvajanje električnih preizkusov na avtomobilskih delih. Z novo klimatsko komoro lahko preizkušanje izpostavijo tudi ekstremnim temperaturnim vplivom.

Elektromagnetna polneodbojna soba omogoča merjenje sevalne emisije v frekvenčnem območju od 9 kHz do 6 GHz in odpornosti v frekvenčnem območju od 200 MHz do 6 GHz. FOTO: Jože Suhadolnik

Naložba vredna dva milijona evrov

Ker je opis novosti vsaj za splošno javnost precej zapleten, jo je bistveno bolj preprosto opisal Jaka Gerkman, testni inženir pri SIQ. »Vsaka elektronska naprava ima določeno sevanje in tudi sprejema določeno sevanje, mi pa z visokotehnološkimi napravami preverjamo to sevanje,« je dejal.

Med drugim je ta preizkus pomemben za avtomobilske dele, da jih zunanje sevanje in signali ne motijo pri delovanju in tako ostanejo tehnično brezhibni. Ker so poleg tega pridobili nove prostore v velikosti 150 kvadratnih metrov, predvsem gre za sejne sobe in laboratorije, bodo lahko izvajanje preizkusov še pospešili. Celotna naložba je bila sicer vredna okoli dva milijona evrov.

Opremljena je z ustreznimi ojačevalniki za doseganje elektromagnetnega polja jakosti do 200 V/m. FOTO: Jože Suhadolnik

»To je koristno za nas, saj lahko sprejmemo še več projektov, a tudi za naše stranke. Avtomobilski industriji se precej mudi, zato moramo kakšen test opraviti zelo na hitro,« je povedal Gerkman. »Odprti smo za vse, seveda pa je osnovna ideja, da podpremo slovensko gospodarstvo. Nekateri projekti so krajši, končamo jih lahko v enem tednu, kakšen pa traja tri mesece. Da se roki čim bolj skrajšajo, nam zato koristi več naprav in prostorov.«

V načrtu tudi nova stavba

Čeprav je to pomemben mejnik za SIQ, je direktor Gregor Schoss že predstavil nove načrte. »Trenutno čakamo na dovoljenje za začetek gradnje nove stavbe. Predvidena vrednost investicije je okoli 25 milijonov evrov. V njej bomo lahko preizkušali komponente skupaj z avtomobili, lahko pa tudi celotne avtomobile.«

Gregor Schoss, Dušan Šešok in Matjaž Han so si skupaj ogledali komoro. FOTO: Jože Suhadolnik

Direktor je še poudaril, da ima SIQ že več kot petdeset let izkušenj pri ugotavljanju elektromagnetne združljivosti, zato so pomemben partner celotne avtomobilske panoge. »Toda na koncu ne šteje nič, če ne bomo delovali trajnostno. Z elektrifikacijo vozil se avtomobilska panoga precej spreminja, zato tudi mi vlagamo v to industrijo,« je med drugim še povedal direktor Schoss.

Deset odstotkov slovenskega BDP

Nabor avtomobilskih strank, ki testiranje opravljajo pri SIQ, je vrhunski: Daimler, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen, Renault, Porsche, Rimac, Aston Martin, prav tako slovenska podjetja, ki so del avtomobilske industrije. Seznam ni kratek, saj so na njem Hella Saturnos, Kolektor, Elaphe, Mahle Electric Drives, Emsiso, Domel, Iskra Mehanizmi, FTA, Odelo, Hidria, Akrapovič, Siliko, Cimos, Adria Mobil, Bourns …

Otvoritev komore EMC na SIQ FOTO: Jože Suhadolnik

To sicer ni naključje, saj gre za največji testni center v širši regiji, kar so potrdili številni gostje iz širše soseščine, ki so si ob odprtju nove pridobitve ogledali še več drugih laboratorijev in testne komore. Med njimi je bil tudi predstavnik hrvaškega Rimca.

Osrednji gost je bil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. »Slovenska avtomobilska industrija predstavlja deset odstotkov slovenskega BDP. Dobro vemo, kaj pomeni avtomobilska industrija za Slovenijo,« je poudaril. Vlada naj bi do leta 2027 zagotovila kar 200 milijonov evrov za razvoj in prestrukturiranje avtomobilske industrije, prvi projekti so že odobreni. »Ker samo z besedami ne bo šlo, bo treba zavihati rokave, pri čemer mora denar zagotoviti tudi država.«