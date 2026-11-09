Oživitev ikone po četrt stoletja

Honda prelude je nekoč že vozila po Evropi in tudi pri nas, kakšno še danes lahko srečamo. Zdaj pa se vrača na novo, kot športno oblikovani kupe 2+2, ki uporablja preizkušeni hibridni pogon.

Prvi model prelude je bil nared leta 1978, vozil je v petih generacijah, vse do leta 2021, ko se je zdelo, da je za vselej odšel v zgodovino.

Zdaj je znova tu. Prelude je pripravljen na vozni osnovi športne različice modela civic (type R). Avtomobil je dolg 453 centimetrov in s 188 centimetri razmeroma širok, seveda ima večja kolesa kot nekoč, 19 palcev je standardna mera. Je za odtenek višji kot prej, pa vseeno nizek. Veliko je zanimivih detajlov, na primer horizontalna maska, vzdolžne zadnje luči, modre zavorne čeljusti, potopni kljuki na paru velikih vrat, dolga prtljažna vrata, nov logotip znamke, spojler nad zadnjim steklom.

Notranjost je rahla nadgradnja kabine v civicu. FOTO: Gašper Boncelj

Velika prtljažna vrata in enostaven dostop v zadnji del vozila FOTO: Gašper Boncelj

V notranjosti je bolj ali manj vse upravljivo s tipkami in stikali, voznikov sedež je še bolj športen kot sovoznikov. Več je usnjenih oblog, na vratih in armaturni plošči, pa šivi v modri barvi. Zadaj je zasilno za dva manjša potnika. Prtljažnik je že v osnovi solidno velik, nastavljiv v dveh nivojih in povečljiv (od 269 do 790 litrov).

Pogonski sistem je hibridni (2-litrski bencinski motor in dva elektromotorja s sistemsko močjo 143 kW), prenos je preko samodejnega menjalnika speljan na sprednji kolesi, je pa baterija nameščena bolj zadaj kot v civicu. V primerjavi s tem ima prelude nekoliko krajše medosje. Volanski sistem je neposreden in čuteč. Z novim kupejem, ki ima prilagodljive blažilnike, se je mogoče voziti zelo športno ali pa dokaj udobno, nastavitve so različne; tu je še sistem S+, ki ob vklopu simulira osem prestav, te menjamo z obvolanskimi ročicami, ki so drugače namenjene za nastavljanje jakosti rekuperacije.

Tekmecev honde prelude je malo; mnogo vozil, ki smo jih nekoč poznali v tem športnem segmentu, danes pravzaprav ni več. Je pa verjetno še kar nekaj vozniških navdušencev, ki jih takšen izdelek zanima.

Honda prelude stane 45 tisoč evrov Foto Gašper Boncelj

Honda prelude stane 45 tisoč evrov, v tej ceni ima veliko opreme, možen je še kak dodatek. Prihodnje leto bo pri nas na voljo od 25 do 30 vozil. Če jih bodo prodali, kar je po začetnem zanimanju verjetno, se bodo zelo približali številu dosedanjih primerkov tega modela, ki jih po Sloveniji vozi 40. Na Gorenjskem, v Avtohiši Honda Žibert, kjer je potekala predstavitev nove generacije, jih redno servisirajo pet.

Če pogledamo še malo širše, je dejstvo, da Honda zadnja leta Evrope ni ravno zasipala z novostmi, tudi tržni delež je majhen. V Veliki Britaniji so poleti uvedli mali e-avtomobil honda super-N. Kot je takrat za Autocar dejal njihov evropski predsednik Hans de Jaeger, ima znamka visoko stopnjo zvestobe strank, zato je super-N predvsem vstopni model za mlade. Videli bomo, ali ga bodo poslali še v katero državo in ali bodo predstavili še kako drugo novost.

Honda prelude je kupe, ki ga lahko vozimo bodisi udobno bodisi športno. FOTO: Gašper Boncelj

Kot je znano, Honda od leta 2021 nima več proizvodnje v Evropi, takrat so najprej zaprli tovarno v Veliki Britaniji, nato še v Turčiji. De Jaeger pa je te dni na razstavi motociklov v Milanu dejal, da bi lahko preučili lokalno proizvodnjo ali sodelovanje z drugim avtomobilskim proizvajalcem glede na to, kakšni bodo novi predpisi Evropske unije (akt o pospeševanju industrije, usmerjen v krepitev industrijske suverenosti in pogojev za izdelavo v EU), čeprav trenutno take poteze nimajo v načrtu.