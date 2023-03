Pametna uporaba pametnih naprav

Povsem jasno je: mobilnega telefona med vožnjo v avtomobilu ne uporabljamo. A to ne pomeni, da na splošno ne uporabljamo mobilnih omrežij. Med vožnjo smo lahko ves čas obveščeni o dogajanju na poti, povezava nam omogoča preprost prehod cestninskih postaj ali pa plačilo parkirnine na cilju.

Vse več sodobnih avtomobilov ima vgrajeno navigacijsko napravo, ki sicer olajša iskanje cilja in vodenje do njega, a njena vrednost se bistveno poveča, če imamo dostop do trenutnih prometnih informacij. V tem primeru je uporaba navigacijske naprave smiselna tudi na vsakdanjih poteh, saj smo sproti obveščeni o posebnostih in možnih hitrejših alternativah. Delovanje navigacijskih naprav v povezavi s prometnimi podatki se je zadnja leta precej izboljšalo, pokritih je vse več cest, kar pomeni, da vas sistem ne bo preusmeril na drugo pot, če je tudi tam nastal zastoj.

Vse več sodobnih avtomobilov ima vgrajeno navigacijsko napravo. FOTO: Peter DaSilva/Reuters

Posebna storitev

Običajno gre sicer za dodatno storitev, na katero se je treba naročiti, največkrat s posebno aplikacijo ali pa kar pri prodajalcu avtomobilov. Vsaj nekaj mesecev, nemalokrat pa tudi dve ali tri leta, je uporaba brezplačna, kar še posebej velja za sisteme, pri katerih morate za podatkovno povezavo poskrbeti s svojim telefonom.

Ni posebej zapleteno, telefon kot običajno prek povezave bluetooth povežete z infozabavnim sistemom, le poskrbeti morate, da je v telefonu vključena možnost prenosa podatkov po bluetoothu. Nato je povezava vedno samodejna, ob zagonu motorja, telefon lahko ostane v žepu.

Mobilne naprave so v avtomobilu koristne, če jih znate varno uporabljati. FOTO: Eva Plevier/Reuters

Pri avtomobilih, ki imajo že vgrajeno SIM-kartico (ta je potrebna za delovanje sistema e-call, ki je v EU obvezen od 1. aprila 2018), je podatkovna povezava pogosto vezana na to kartico. S plačilom naročnine zato dobite tudi možnost prenosa podatkov v Evropski uniji. Na splošno naročnino priporočamo vsem, ki so res veliko na poti, vsem drugim pa je na voljo tudi brezplačna rešitev v obliki Googlove ali Applove aplikacije v povezavi s sistemoma android auto oziroma carplay.

Brezplačna alternativa

Oba sistema skoraj gotovo delujeta v novejših (manj kot pet do deset let starih) avtomobilih s kabelsko povezavo USB, pri vse več modelih pa je mogoča tudi brezžična povezava, kar pomeni, da se telefon in infozabavni sistem povežeta samodejno ob zagonu motorja. V primeru preklopa na android auto ali carplay se na zaslonu infozabavnega sistema prikaže poseben izbirnik, podoben tistemu na telefonu, a z omejeno funkcionalnostjo, z aplikacijami, ki so v pomoč in zabavo med vožnjo. Na voljo je s telefona znan zemljevid, katerega del so trenutni podatki o prometu, ki jih sistem upošteva med vodenjem.

S širšo uporabo bi preprečili daljše kolone, ki se včasih naberejo pred cestninskimi postajami. FOTO: Blaž Samec

Vožnjo v tujini si lahko olajšate tudi z nakupom elektronskih vinjet ali vnosom podatkov za prehod cestninskih postaj brez ustavljanja. Vinjete brez lepljenja na steklo ponujajo denimo avstrijski, madžarski, češki in slovaški upravljavci avtocestnega omrežja. Pri nakupu po spletu (ali v aplikaciji na mobilnem telefonu) bodite pozorni pri vnosu registrske tablice in pravilih o začetku veljavnosti vinjete. V Avstriji, na primer, velja 15-dnevni rok, v katerem lahko nakup brez stroškov odpoveste, a v tem času avtocestnega omrežja še ne smete uporabljati. Pred nakupom morate zato posebej izbrati, da se pravici do odpovedi odrekate.

Brez ustavljanja na cestninskih postajah

Posebej naj omenimo pri nas ne prav znano možnost, ki jo za prehod avstrijskih cestninskih postaj (pred predori) ponuja Asfinag. V njihovi aplikaciji namreč lahko vnesete registrsko številko avtomobila in podatke o kreditni kartici, kar vam bo omogočilo prehod cestninske postaje brez ustavljanja oziroma plačila na kraju samem. Avtomobile oziroma registrske oznake lahko poljubno dodajate in brišete, zato je vse skupaj uporabno tudi v primeru, da se boste peljali le skozi eno cestninsko postajo.

Sistem deluje zelo dobro in je škoda, da ga ne bi uporabili, širša uporaba bi tudi preprečila daljše kolone, ki se včasih naberejo pred cestninskimi postajami. Druga možnost je enkratno plačilo cestnine za točno določen odsek, a tu morate podatke za plačilo vnašati vsakič sproti, seveda pred začetkom vožnje, pri čemer tvegate, da se skozi cestninsko postajo sploh ne boste peljali zaradi zapore ali izbire druge poti.

Na mobilnih napravah je veliko koristnih podatkov, toda med vožnjo jih ne smete uporabljati. FOTO: Mike Blake/Reuters

Preprosto plačevanje parkiranja

Ko pridete na cilj, je včasih zoprno iskati drobiž za parkirnino, a tudi v primeru, da plačilo lahko opravite s kreditno kartico, se utegne zgoditi, da plačate za prekratek čas (zato se morate vrniti in doplačati) oziroma za predolgo, kar pomeni, da ste nekaj denarja upravljavcu parkirišča podarili. Zoprnijam se lahko izognete z uporabo namenskih aplikacij za parkiranje. Pri nas je najbolj znana aplikacija easypark, ki jo lahko uporabljate tudi na nekaterih parkiriščih po Evropi, na Hrvaškem pa največ mest pokriva aplikacija bmove.

Uporaba je preprosta: aplikacijo naložite, vnesete registrsko številko svojega avtomobila (tudi v tem primeru je lahko dodanih več avtomobilov), podatke za plačilo (kreditna kartica), nato pa med obiskom mesta označite, kako dolgo bi radi parkirali. Tovrstne aplikacije omogočajo sprotno podaljševanje časa parkiranja (če je to, seveda, mogoče), zato je najbolje, da izberete najkrajši predvideni čas.